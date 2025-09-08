Трамп приглашали на Саммит первых леди и джентльменов в Украине, но она не будет присутствовать на мероприятии.

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце месяца проведет встречу с супругой президента США Меланией Трамп.

Об этом сообщает телеканал "Мы – Украина". По словам Зеленской, Меланию Трамп приглашали на Саммит первых леди и джентльменов в Украине, однако на этот раз она не будет присутствовать на мероприятии.

"Но мы планируем встречу во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца. Думаю, что темы, которые сегодня будут обсуждаться в Киеве, также станут темами для обсуждения в Нью-Йорке", – отметила первая леди.

Напомним, недавно первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Путину. Правитель РФ получил его во время визита на Аляску, где встречался с Дональдом Трампом.

Генеральная ассамблея ООН: решения по Украине

В июле Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".

"За" украинский документ проголосовали 99 стран, голоса "против" отдали 9 государств, воздержались – 60. "Против" высказались Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия.

Кроме того, был принят ряд резолюций, где государства выражали обеспокоенность нестабильной ситуацией на ЗАЭС и призвали Россию вывести оттуда своих военных и несанкционированный персонал.

От России уже требовали немедленно вернуть оккупированную станцию под полный контроль Украины. Однако Москва и в дальнейшем нарушает ключевые принципы ядерной безопасности.

