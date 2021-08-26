По мнению президента, это, в частности, субъектность Украины, развитие инфраструктуры и армии.

Президент Владимир Зеленский рассказал о достижениях в стране за время его пребывания на посту главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я делаю все, чтобы нас уважали за рубежом, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением, чтобы мы были субъектом, чтобы мы были вместе, чтобы за нас не решали вопросов... Субъектность Украины - раз, и Крымская платформа, и такое количество стран, которое приехало. Вторая история - это инфраструктура. Я считаю, что позор, если у тебя нет инфраструктуры в стране... Третье - у нас одна из самых мощных на сегодня армий в Европе", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, что он считает своими главными тремя достижениями на посту президента по состоянию на сегодня.

Как сообщал УНИАН, на днях Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности.

До этого он подписал указ о вступлении в силу недавнего решения СНБО о блокировании в Украине ряда российских ресурсов. Речь идет о ресурсах компании "Ростелеком" и ряду российских СМИ, включая издания "Ведомости", "Версия" и "Московский комсомолец", санкции предусматривают ограничение доступа к веб-ресурсам.

Автор: Леся Лещенко