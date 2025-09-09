Нагорняк выразил мнение, что есть бремя на бюджет страны, поэтому и был изменен порядок выплат семьям павших защитников.

Правительство Украины приняло решение растянуть выплаты семьям погибших военнослужащих в размере 15 миллионов на 6,5 лет. Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк предположил в комментарии Новости.Live, почему было принято такое решение.

По его словам, этот вопрос очень сложный и не все хотят его комментировать. Он добавил, что во время войны страна, которая защищается, не говорит о потерях. При этом, Нагорняк выразил мнение, что, к сожалению, они значительны.

Нагорняк добавил, что как депутат-мажоритарщик от Черкасской области, он видит это по своим общинам. Также он добавил, что многие семьи не знают о судьбе своих близких, которые пошли защищать Родину, ведь они считаются пропавшими без вести.

Видео дня

Хотя, по словам депутата, они верят, что их близкий человек жив и ждут хорошую весть, с высокой долей вероятности, многие из них, к сожалению, погибли, но об этом нет информации, потому что практически невозможно забрать тела павших героев с поля боя.

"Вопрос сложный и количество погибших никто пока официально не озвучивает. Но их много и я понимаю, что есть бремя на бюджет страны. Возможно, финансисты лучше знают и нет возможностей для выплат. Поэтому было принято соответствующее решение", - сказал Нагорняк.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что глава украинской разведки Кирилл Буданов не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может решиться на проведение новой мобилизации внутри страны. По его словам, в 2022 году страна-агрессор провела частичную мобилизацию и после этого делала все возможное, чтобы таких мероприятий не было. Однако, Буданов не исключает, что враг сейчас может снова ее провести и это очень опасно для нас.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что хотя летнее наступление России и не было успешным, сказать, что оно полностью провалилось тоже нельзя. Буданов отметил, что врагу удалось временно оккупировать определенный кусок украинской территории. Поэтому, он не может сказать, что наступление России было удачным, но и то, что оно им ничего не принесло - тоже будет неправдой.

Вас также могут заинтересовать новости: