Он считает, что Москва внимательно следит за этим возвращением.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался против выступления российской певицы Анны Нетребко на сцене Королевской оперы в Лондоне.

Певица должна открыть оперный сезон 2025-2026 в постановке "Tosca" Джакомо Пуччини. В колонке в Daily Mail бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины отметил, что для украинцев это не будет выглядеть как вечер высокого искусства:

"Для меня и для миллионов украинцев каждая нота, каждая слеза будет звучать иначе. Потому что мы помним, что в течение десятилетий эта певица стояла рядом с Владимиром Путиным, человеком, ответственным за смерть тысяч украинских детей. Ее голос на сцене заглушает настоящие крики - крики из разрушенных роддомов в Мариуполе, школ в Харькове, детских садов в Краматорске".

Посол подчеркнул, что Нетребко пытается представить себя жертвой обстоятельств, однако она была "доверенным лицом" кремлевского правителя, неоднократно встречалась с ним в Кремле, позировала для официальных фотографий и получала государственные награды.

Видео дня

"В 2014 году, когда Москва уже вела войну против Украины, она пожертвовала миллион рублей театру в оккупированном Донецке, встретилась с лидером сепаратистов и позировала с флагом так называемой "Новороссии" - территории на юге Украины, которую Путин сейчас захватывает, чтобы присоединить к России. Это не было "жестом милосердия" со стороны Нетребко, как она утверждала в то время. Это была демонстрация политической лояльности. И ни одна ария не может стереть этот факт", - добавил он.

Залужный назвал таких артистов "мягкой силой" Кремля, которая должна представлять Россию как цивилизованную и современную страну. Он уверен, что Москва внимательно следит за этим концертом, поскольку речь идет не об обычном выступлении, а о том, что даже после Бучи, Мариуполя и Краматорска такие артисты могут снова выходить на лучшие сцены Европы.

Он напомнил, что Великобритания является ближайшим и самым преданным союзником Украины, поэтому возникает вопрос, позволит ли Лондон Путину использовать искусство как завесу, чтобы скрыть свои преступления:

"Настоящая трагедия сегодня происходит не на сцене, а в украинских городах и селах. Настоящий реквием - не в партитурах Пуччини, а в разрушенных школах, бомбардированных больницах, в тишине детских голосов, которые больше никогда не прозвучат. Я не призываю к цензуре. Я призываю к памяти и честности. Когда вы аплодируете "Tosca", помните: те слезы на сцене - отголосок настоящих слез украинских детей. Когда вы слушаете арии, помните, что этот голос десятилетиями защищал диктатора".

Выступления Анны Нетребко

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году певица заявила, что выступает против войны и призвала к ее завершению.

В то же время она отказалась публично осудить Путина, что многие восприняли как уклонение от четкой позиции. Эти высказывания не спасли ее от последствий: ведущие западные сцены, в том числе Метрополитен-опера в Нью-Йорке, отказались от сотрудничества, а ряд ее концертов в Европе был отменен.

Возвращение певицы на сцену Королевской оперы в Лондоне вызвало новую волну протестов. Активисты призывают отменить ее участие в постановке.

Вас также могут заинтересовать новости: