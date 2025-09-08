Макрон назначит нового премьер-министра в ближайшие дни.

Во Франции законодатели проголосовали за отставку премьер-министра Франсуа Байру и его правительства. Байру был объявлен вотум недоверия.

Как сообщает CNN, это решение погружает страну в новый политический кризис. Франция остается без правительства в период растущего экономического давления и геополитической напряженности.

"В общей сложности 364 депутата проголосовали против Байру и 194 проголосовали за него после того, как он объявил голосование в попытке продвинуть непопулярный план экономии в размере 44 млрд евро (51 млрд долларов), который включал отмену двух государственных праздников и замораживание государственных расходов. 364 голоса против Байру значительно превысили порог в 280 голосов, необходимый для отставки правительства", – говорится в материале.

Видео дня

Правительство Байру проработало 9 месяцев. Теперь премьер должен подать заявление об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону. Уход премьер-министра оставляет Макрону немного приемлемых вариантов, добавляют журналисты.

Чего ждать в будущем

Авторы материала отмечают, что перспектива отставки Байру еще до голосования вызвала призывы об отставке Макрона. Сам президент обещал доработать свой срок до конца.

"Лидер ультраправых Марин Ле Пен требует распустить парламент, но новые выборы почти наверняка укрепят ее партию и еще больше раздробят французский парламент. Другим вариантом для Макрона было бы назначение временного правительства на время поиска нового премьер-министра", – добавляют журналисты.

Фаворитами на эту должность, вероятно, могли бы стать министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и министр юстиции Жеральд Дарманин.

Между тем Reuters со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон назначит нового премьер-министра в ближайшие дни.

Другие новости Европы

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что европейские страны должны отказаться от российских энергоресурсов, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы. По его словам, европейцы могли бы покупать американский сжиженный природный газ, бензин и другие продукты из ископаемого топлива.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что имперские планы Путина не ограничатся только Украиной. Он призвал Европу переоценить интересы и искать новых партнеров по всему миру.

Вас также могут заинтересовать новости: