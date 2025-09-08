Мода на верхнюю одежду не стоит на месте. Эксперты уже определили, какие модели станут фаворитами сезона, а какие вскоре потеряют актуальность.
По информации Who What Wear, главные ориентиры этой осени формировались на неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, а также благодаря стритстайлу в Копенгагене и активным fashion-покупкам в соцсетях.
Вместо косухи - кожаный бомбер с воротником-стойкой
Этот силуэт выглядит современно и добавляет образу небрежного шика. Он легко дополнит классический образ или базовые джинсы и футболку.
Вместо вышитых жакетов - модели с бахромой
Бахрома придает образу динамики и effortless-стиля. Она прекрасно сочетается со строгими джинсами или минималистичной обувью, не превращая ваш стиль в "ковбойский".
Вместо укороченной джинсовой куртки - спортивная
Легкие ткани, функциональные застежки и удобный крой теперь комбинируются не с кэжуалом, а с шелковыми брюками или длинными юбками, создавая стильный контраст.
Вместо кейпов - пончо
Пончо возвращается в большую моду. Свободный крой и мягкие ткани создают элегантный силуэт, который одинаково хорошо смотрится на любом мероприятии.
Вместо меховых курток - искусственный мех
Экошубы выглядят роскошно, при этом оставаясь этичными и доступными. Это способ выглядеть гламурно без чувства вины.
Вместо коротких шерстяных жакетов - длинные клетчатые пальто
Клетка больше не символ бунта, а признак выдержанного стиля. Длина добавляет шарма, а сдержанные оттенки делают образ изысканным.
Ранее УНИАН писал о смелом тренде этого сезона - модницы начали надевать платья поверх джинсов. Эксперты уже рассказали, как носить это осенью.