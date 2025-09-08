Эксперты говорят о возвращении клетчатой верхней одежды и пончо.

Мода на верхнюю одежду не стоит на месте. Эксперты уже определили, какие модели станут фаворитами сезона, а какие вскоре потеряют актуальность.

По информации Who What Wear, главные ориентиры этой осени формировались на неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, а также благодаря стритстайлу в Копенгагене и активным fashion-покупкам в соцсетях.

Вместо косухи - кожаный бомбер с воротником-стойкой

Этот силуэт выглядит современно и добавляет образу небрежного шика. Он легко дополнит классический образ или базовые джинсы и футболку.

Вместо вышитых жакетов - модели с бахромой

Бахрома придает образу динамики и effortless-стиля. Она прекрасно сочетается со строгими джинсами или минималистичной обувью, не превращая ваш стиль в "ковбойский".

Вместо укороченной джинсовой куртки - спортивная

Легкие ткани, функциональные застежки и удобный крой теперь комбинируются не с кэжуалом, а с шелковыми брюками или длинными юбками, создавая стильный контраст.

Вместо кейпов - пончо

Пончо возвращается в большую моду. Свободный крой и мягкие ткани создают элегантный силуэт, который одинаково хорошо смотрится на любом мероприятии.

Вместо меховых курток - искусственный мех

Экошубы выглядят роскошно, при этом оставаясь этичными и доступными. Это способ выглядеть гламурно без чувства вины.

Вместо коротких шерстяных жакетов - длинные клетчатые пальто

Клетка больше не символ бунта, а признак выдержанного стиля. Длина добавляет шарма, а сдержанные оттенки делают образ изысканным.

Ранее УНИАН писал о смелом тренде этого сезона - модницы начали надевать платья поверх джинсов. Эксперты уже рассказали, как носить это осенью.

