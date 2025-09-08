'Интерпайп' Пинчука реализует комплексную поддержку ветеранов: медицинское сопровождение, переобучение и трудоустройство

В компании "Интерпайп" Виктора Пинчука разработали и воплотили комплексную программу поддержки сотрудников, вернувшихся с фронта. Она предусматривает медицинское обследование, лечение, психологическую помощь, юридические консультации, переобучение и подбор новых должностей в случае невозможности выполнять предыдущую работу.

Как пишет Обозреватель, поддержка работодателя может реально изменить судьбу ветеранов, возвращающихся с войны. Так, 26-летний Ярослав Бурулин из Никопольщины во время боевых действий получил тяжелое ранение, перенес 11 операций и после демобилизации не мог вернуться к своей предыдущей профессии слесаря. Компания помогла ему в лечении и реабилитации и предложила новую работу - руководящую должность мастера в машиностроительном комплексе.

"Компания мне предоставляла все: броню, каску, форму, обувь, турникеты, медикаменты, металлоискатель - все, что нужно, а когда меня ранило, со мной была на связи постоянно. Предлагали варианты помощи, контролировали лечение. Даже сейчас помогают с анализами, лечением, документами", - рассказал Ярослав.

В рамках программы каждый демобилизованный работник проходит полный медосмотр в корпоративной поликлинике. По его результатам составляется индивидуальный план лечения, при необходимости предоставляется доступ к узкопрофильным врачам. Для ветеранов также организуют психологическое сопровождение, включая групповые мероприятия, арт-терапию, иппотерапию, рыбалку или спортивные соревнования.

Кроме медицинской и психологической помощи, в программе предусмотрены учебные мероприятия. Ветераны могут пройти переобучение для выполнения новых профессиональных обязанностей.

"Если ветеран не может вернуться на довоенную должность, подбираем другую и предлагаем переобучение. Также организуем юридические консультации по оформлению статуса УБД, выплат или других вопросов, связанных с военной службой. Обеспечиваем долгосрочную психологическую поддержку", - отметила директор по коммуникациям "Интерпайп" Людмила Новак.

В "Интерпайпе" подчеркивают, что поддержка ветеранов является постоянным направлением работы и рассчитана на долгосрочную перспективу. 26-летний ветеран Ярослав говорит: если рядом есть те, кто поддерживает, путь домой становится немного легче.

