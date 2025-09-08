Блогерша на днях обручилась с известным футболистом.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова, которая несколько дней назад объявила о помолвке с футболистом Владимиром Бражко, ответила на хейт относительно ее дорогоценного кольца.

Бражко выбрал для предложения действительно элитное кольцо с бриллиантом, стоимость которого может достигать сотни тысяч долларов. Квиткова в свою очередь сразу похвасталась радостной новостью и новым украшением на безымянном пальце. Однако, вместо поздравлений нарвалась на хейт.

Недоброжелатели также подметили разницу в возрасте влюбленных и отметили, что Владимир слишком юный для Даши и не сможет ее обеспечить. Стоит отметить, что Квиткова старше своего партнера на четыре года.

Блогерша не стала молчать и публично обратилась к хейтерам в своем Instagram:

"Спасибо всем, кто считает мои деньги. Единственный вопрос, откуда вы взяли, что я не зарабатываю?"

В целом Квиткова с позитивом отреагировала на критику и пожелала скептикам быть столь же счастливыми, как и она сейчас.

"Я желаю здоровья всем, кто промыл мне косточки вдоль и поперек, и всем, кто искренне поздравил. Спасибо всем. И я искренне, правда, просто желаю каждому и каждой быть счастливыми. Желаю, чтобы любовь была в вашей жизни! Тогда было бы гораздо больше добрых и светлых сердец", - написала Даша.

К слову, после помолвки Квиткова честно ответила, собралась ли она замуж за Бражко из-за беременности.

