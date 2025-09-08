Береника II была женой и супругой Птолемея III, правившего Египтом с 246 по 221 год до н. э.

Археологи обнаружили в Иерусалиме редкую миниатюрную золотую монету с изображением египетской царицы Береники II, датируемую периодом правления её мужа, третьего правителя Птолемеевского царства в Египте. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что Птолемеи - македонская царская династия, основанная одним из полководцев Александра Македонского, Птолемеем I Сотером, в эллинистический период Египта (около 323–30 гг. до н. э.).

По данным Израильского управления древностей (IAA), которое обнаружило находку в Иерусалиме, монета, вероятно, была отчеканена в Александрии 2270 лет назад. Возможно, она входила в коллекцию монет, подаренных солдатам, вернувшимся с Третьей Сирийской войны (246–241 гг. до н. э.) - конфликта между Птолемеевским царством в Египте и империей Селевкидов в Сирии.

"Это великолепная монета. За последние 100 лет мы нашли всего 17 таких монет", - сказал Роберт Кул, глава отдела нумизматики IAA.

Важно, что из этих монет эта - первая, найденная за пределами Египта и в ходе организованных раскопок. Она была обнаружена в Городе Давида, археологическом памятнике в Восточном Иерусалиме, который считается центром древнего поселения города.

Ривка Лэнглер, которая два года ведёт раскопки на участке, известном как парковка Гивати, заметила монету, просеивая землю. Она рассказала в заявлении:

"Я просеивала землю, когда внезапно увидела что-то блестящее. Сначала я не могла поверить своим глазам, но уже через несколько секунд я с энтузиазмом бежала по месту раскопок".

Интересно, что на одной стороне монеты изображён портрет царицы Береники II в тиаре, вуали и ожерелье. На другой стороне монеты, изображающей рог изобилия и две звезды, находится древнегреческая надпись "Basileisses", что означает "царицы".

Береника II была женой и супругой Птолемея III, правившего Египтом с 246 по 221 год до н. э., однако надпись на монете позволяет предположить, что она, возможно, была самостоятельным правителем, говорится в заявлении.

"Она была царицей области, которая называлась Кириньяка, ныне на востоке Ливии. Когда она вышла замуж за своего кузена Птолемея III, эта область стала частью этого большого, очень важного и богатого эллинистического государства. Когда её муж, Птолемей III, вторгся в Сирию, она стала регентшей Египта", - объяснил Кул.

Отмечается, что изображения цариц династии Птолемеев иногда появлялись на монетах, одним из известных примеров является Клеопатра VII (известная просто как Клеопатра), дочь Птолемея XII. Однако новая находка по-прежнему выделяется как одна из древнейших подобных монет и свидетельствует о том, что царица Береника II обладала большой политической властью или влиянием, говорится в заявлении.

По словам ученых, неясно, как монета оказалась в Иерусалиме, но её находка там указывает на то, что древний город быстро восстанавливался после разрушения Первого Храма в 586 или 587 году до н. э., когда вавилонский царь Навуходоносор II осадил Иерусалим.

"До сих пор среди учёных преобладало мнение, что [после осады] Иерусалим был небольшим, отдалённым, бедным ресурсами городом", - сказал Ифтах Шалев, археолог Института археологии и археологии, один из руководителей раскопок.

Он утверждает, что Иерусалим начал восстанавливаться уже в персидский период [586–333 гг. до н. э.] и усилился при правлении Птолемеев.

"Элита Иерусалима, вероятно, поддерживала связи с правящей элитой Египта. Золотая монета, которую мы здесь нашли… говорит нам о том, что Иерусалим был важным городом", - добавил Юваль Гадот, профессор археологии Тель-Авивского университета и руководитель раскопок.

