Ракета с кассетным боеприпасом полностью не сдетонировала.

Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова показала остатки российской ракеты "Искандер", которая попала в здание правительства в Киеве. Фото с комментарием она выложила на своей Facebook-странице, и отметила, что побывала непосредственно на месте попадания.

Матернова сообщила, что утром 8 сентября посетила Кабинет Министров в Киеве вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и другими министрами. Они прошлись по этажам, которые пострадали от удара ракеты.

"В воздухе все еще висел густой запах дыма. Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая попала в Кабинет Министров, была направлена прямо туда - в сердце украинского правительства. Нам показали значительные остатки самой ракеты. И множество осколков от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер", - написала Матернова.

По ее словам, в крыше здания осталась дыра от прямого попадания.

"Только благодаря тому, что ракета не сдетонировала полностью, все здание не превратилось в руины. И благодаря быстрым действиям украинских спасательных служб огонь был локализован на трех этажах, прежде чем он поглотил остальное здание", - отметила посол.

Она отметила, что и прошлой ночью еще три тепловые электростанции в Украине получили серьезные повреждения из-за российской очередной атаки.

"Трипольская электростанция, которая обеспечивает теплом по меньшей мере треть киевлян, снова пострадала. Премьер-министр Украины была права, когда сказала, что началась новая фаза войны: Путин намеренно атакует жизненно важные артерии страны - ее правительство, ее энергетику, ее народ", - подчеркнула Матернова.

Она призывает союзников активизироваться и значительно усилить давление на Россию, дать Украине нужное для защиты своего неба: "Что-либо другое только подтолкнет Кремль к продолжению убийств".

Удар РФ 7 сентября - последствия

Как сообщал УНИАН, 7 сентября российская армия атаковала Украину рекордным количеством средств воздушного нападения. Согласно последним данным украинских Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 7 сентября россияне совершили атаку 823 средствами воздушного нападения. В частности, применили 810 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также запустили 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23". Силам обороны Украины удалось сбить/подавлить 751 беспилотник и 4 ракеты "Искандер-К".

По результатам атаки зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, а падение сбитых (обломков) - на 8 локациях.

На утро после атаки стало известно, что в результате атаки есть разрушения здания Кабинета министров Украины, что в самом центре столицы.

Бывший офицер воздушных сил, заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский объясняет, что чем больше ударных дронов запущено во время атаки, тем выше эффективность от применения в ней крылатых ракет.

