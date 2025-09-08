Прошлая версия ракеты, M51.3, разрабатывалась с 2014 года.

Во Франции начали разрабатывать новую версию межконтинентальной баллистической ракеты M51. Она предназначена для стратегических подводных лодок. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню на своей странице в соцсети X.

"Наша автономная и суверенная сдерживающая способность является краеугольным камнем нашего оборонного инструментария", - написал он.

Как пишет Defense Express, одними из главных особенностей M51.4 станут большая дальность, высокая точность и возможность еще более эффективного прохождения через вражеские системы противоракетной обороны по сравнению с M51.3.

В издании напомнили, что M51.3 разрабатывалась с 2014 года, а ее производство должно начаться только в этом году. Поэтому новая версия ракеты может быть запущена в производство примерно в 2036 году.

В Opex360 сообщили, что на модернизацию французской межконтинентальной баллистической ракеты закладывается около 7,5 млрд евро. Об этом говорит бюджетный запрос на текущий год.

Также журналисты добавили, что первый подводный ракетоноситель Франции, который сейчас разрабатываются по проекту SNLE 3G, должен поступить на вооружение примерно в 2035 году. Это соотносится с ожидаемым сроком разработки новой версии межконтинентальной баллистической ракеты.

В издании добавили, что SNLE 3G должна нести по 16 баллистических ракет. План строительства этих стратегических подводных лодок предусматривает создание четырех единиц, а также их срок эксплуатации до 2090-х годов.

США могут построить новые шахты для ядерных ракет Sentinel

Ранее генерал-лейтенант Воздушных сил США Эндрю Гебар сообщил, что для строительства сотен новых ракетных шахт для программы LGM-35A Sentinel придется покупать частные владения. По его словам, все шахты не поместятся на федеральных землях.

По мнению Гебара, такой подход позволит избежать задержек, связанных с переоборудованием имеющихся шахт. В это же время флот старых ракет Minuteman III временно останется на боевом дежурстве.

