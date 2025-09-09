Скандальный Шон Комбс, известный также как P. Diddy, вероятно, предлагал большое вознаграждение за убийство рэпера Тупака Шакура. Об этом пишет USA Today со ссылкой на слова Дуэйна Дэвиса – вероятного киллера Шакура.
Издание рассказывает, что в сентябре 1996 года после драки представителей двух калифорнийских банд в Лас-Вегасе Шакур ударил кулаком соперника Орландо Андерсона. Тот рассказал о происшествии своему дяде – Дуэйну Дэвису, который хотел помочь племяннику отомстить.
Но отчет полиции, с которым ознакомились авторы материала, содержал информацию о том, что у Дэвиса была еще одна причина преследовать рэпера, а именно – денежное вознаграждение в размере 1 млн долларов.
Тупака Шакура застрелили через несколько часов после случившегося. Он умер через несколько дней, 13 сентября 1996 года.
"Дэвис был обвинен в убийстве Шакура в 2023 году. Обвинение о том, что Комбс заказал убийство Шакура и Найта, было освещено в иске адвокатов Дэвиса позже в том же году, примерно в то же время, когда федеральные следователи взяли Комбса под прицел за ряд не связанных между собой преступлений", – говорится в материале.
В документах, поданных в рамках ряда исков против P. Diddy, было еще два обвинения о его причастности к смерти Шакура. Рассказывалось, что "он хвастался тем, что заказал убийство, и что он, возможно, заплатил за арендованный Кадиллак, который использовался во время стрельбы из автомобиля".
55-летнему Комбсу не было предъявлено обвинений в связи со смертью Шакура. Он также неоднократно отрицал свою причастность к происшествию.
Представитель полиции Лас-Вегаса сообщил USA Today, что Комбс никогда не был подозреваемым в убийстве рэпера.
Кто такой P. Diddy
Напомним, известный американский рэпер и продюсер Шон Комбс или P. Diddy предстал перед судом из-за обвинений в насилии и торговле людьми.
Рэпер признался, что на его вечеринках было много известных звезд, которые замалчивают сексуальное насилие с его стороны. В деле фигурировали имена музыкантов, актеров и других известных лиц.
В феврале 2025 года юрист Комбса отказался защищать права подозреваемого в суде и официально отозвал свое участие в деле. Причины своего решения он не разглашал.
В начале июля суд присяжных вынес приговор Шону Комбсу. Его признали виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью вовлечения в проституцию. В то же время P. Diddy избежал самых серьезных обвинений. Речь идет о торговле людьми в сексуальных целях и создании преступного сообщества.