Тупак Шакур умер 13 сентября 1996 года.

Скандальный Шон Комбс, известный также как P. Diddy, вероятно, предлагал большое вознаграждение за убийство рэпера Тупака Шакура. Об этом пишет USA Today со ссылкой на слова Дуэйна Дэвиса – вероятного киллера Шакура.

Издание рассказывает, что в сентябре 1996 года после драки представителей двух калифорнийских банд в Лас-Вегасе Шакур ударил кулаком соперника Орландо Андерсона. Тот рассказал о происшествии своему дяде – Дуэйну Дэвису, который хотел помочь племяннику отомстить.

Но отчет полиции, с которым ознакомились авторы материала, содержал информацию о том, что у Дэвиса была еще одна причина преследовать рэпера, а именно – денежное вознаграждение в размере 1 млн долларов.

Тупака Шакура застрелили через несколько часов после случившегося. Он умер через несколько дней, 13 сентября 1996 года.

"Дэвис был обвинен в убийстве Шакура в 2023 году. Обвинение о том, что Комбс заказал убийство Шакура и Найта, было освещено в иске адвокатов Дэвиса позже в том же году, примерно в то же время, когда федеральные следователи взяли Комбса под прицел за ряд не связанных между собой преступлений", – говорится в материале.

В документах, поданных в рамках ряда исков против P. Diddy, было еще два обвинения о его причастности к смерти Шакура. Рассказывалось, что "он хвастался тем, что заказал убийство, и что он, возможно, заплатил за арендованный Кадиллак, который использовался во время стрельбы из автомобиля".

55-летнему Комбсу не было предъявлено обвинений в связи со смертью Шакура. Он также неоднократно отрицал свою причастность к происшествию.

Представитель полиции Лас-Вегаса сообщил USA Today, что Комбс никогда не был подозреваемым в убийстве рэпера.

Кто такой P. Diddy

Напомним, известный американский рэпер и продюсер Шон Комбс или P. Diddy предстал перед судом из-за обвинений в насилии и торговле людьми.

Рэпер признался, что на его вечеринках было много известных звезд, которые замалчивают сексуальное насилие с его стороны. В деле фигурировали имена музыкантов, актеров и других известных лиц.

В феврале 2025 года юрист Комбса отказался защищать права подозреваемого в суде и официально отозвал свое участие в деле. Причины своего решения он не разглашал.

В начале июля суд присяжных вынес приговор Шону Комбсу. Его признали виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью вовлечения в проституцию. В то же время P. Diddy избежал самых серьезных обвинений. Речь идет о торговле людьми в сексуальных целях и создании преступного сообщества.

