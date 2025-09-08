Если Земля продолжит вращаться быстрее, ничем хорошим это не закончится.

Возможно, вы уже чувствуете, что в сутках не хватает времени. Но, оказывается, это не просто ваше воображение — дни действительно становятся короче. По данным ученых, 9 июля, 22 июля и 5 августа этого года продолжительность суток была короче стандартных 24 часов на 1,3–1,51 миллисекунды.

Хотя точная причина остается загадкой, возможных факторов несколько: изменения в атмосфере, таяние ледников, движение в ядре Земли и ослабление магнитного поля, пишет Daily Mail.

Потеря пары миллисекунд не является поводом для особого беспокойства, однако новая книга с пугающим сюжетом описывает мир, буквально "сходящий с орбиты". В романе Алекса Фостера под названием "Circular Motion" дни на Земле сокращаются сначала до 23 часов, потом до 20, а затем — всего до двух.

Подобно бешено вращающемуся волчку, планета крутится так быстро, что даже сила тяжести теряет хватку, а солнце встает и заходит все стремительнее. Эксперты описывают реальные последствия подобного сценария — масштабные катастрофы, наводнения и землетрясения.

Что будет, если Земля будет вращаться быстрее

В книге Фостера ускорение вращения Земли происходит из-за сети гигантских самолетов, которые летают по орбите на высоте 9 тысяч метров, кардинально меняя транспортные системы. Сначала ускорение едва заметно, дни укорачиваются всего на несколько секунд, и никто этого не замечает. Но постепенно вращение ускоряется настолько, что сутки длятся всего два часа, и это приводит к глобальной катастрофе.

Если бы вращение Земли действительно ускорилось, возник бы "центробежный эффект" — объекты начали бы смещаться от оси планеты, как подвесные кресла на карусели.

Океаны стали бы выпирать вокруг экватора, придавая Земле форму ромба, а вода, оттянутая из полярных областей, сделала бы Арктический океан мельче и затопила экваториальные регионы. Даже суша у экватора, которая не ушла бы под воду, подвергалась бы большему риску цунами и затоплений.

Профессор геофизики Калифорнийского университета в Сан-Диего Дункан Эгнью отметил, что "наибольшие изменения произойдут в океанских приливах".

Как знают все, кто бывал на пляже, в прибрежных зонах по всему миру наблюдаются отливы и приливы из-за притяжения Луны и Солнца в сочетании с вращением Земли. Сейчас вращение планеты вызывает два прилива и два отлива каждые 24 часа 50 минут.

"Измени это на 10%, и в одних местах приливы станут больше, а в других меньше", — рассказал профессор Эгнью изданию Daily Mail. Кроме того, чем быстрее вращается Земля, тем быстрее движутся тектонические плиты, что может усилить геологическое напряжение и привести к "массе землетрясений", добавил он.

Стоит помнить, что на экваторе (где окружность Земли самая большая) скорость вращения выше, чем в тропиках или на полюсах: примерно 1650 км/ч против почти нуля у полюсов.

Мы удерживаемся на поверхности благодаря гравитации, но если вращение ускорится достаточно сильно, центробежная сила превзойдет гравитацию и объекты начнут улетать в космос.

"Чем быстрее вращается Земля, тем больше гравитация будет компенсироваться, и тем легче вы себя почувствуете", — рассказал Фостер в материале для New Scientist. Астроном NASA доктор Стен Одинвальд. в свою очередь, предупредил, что погодные явления станут экстремальными и разрушительными. С ускорением вращения усиливается и кориолисов эффект, придающий циклонам их вращение. Ураганы будут вращаться быстрее и нести больше энергии.

Если бы вращение Земли ускорилось, это означало бы меньше дневного света и меньше времени на сон, что снизило бы продуктивность людей.

Часы пришлось бы постоянно переводить назад по мере сокращения дней или даже изобретать совершенно новую систему отсчета времени. Хотя у человека есть "циркадный ритм" — внутренние биологические часы, привязанные к 24-часовому дню. Их сбой (например, из-за перелетов) уже вызывает физические и психологические проблемы.

Кроме того, многие спутники оказались бы не на своих местах, что вызвало бы сбои в связи, интернете, ТВ и других системах. Однако стоит помнить, что идея ускорения вращения Земли до такой степени — "совершенно абсурдна", по мнению ученых.

