По его словам, обществу надо научиться справляться с людьми, подобными человеку, который беспричинно напал на девушку.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье украинской беженки Ирины Заруцкой, жестоко убитой в общественном транспорте в Северной Каролине.

Трамп назвал нападавшего "безумцем". По его словам, обществу надо научиться справляться с такими людьми.

"Я просто выражаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую зарезал безумец, псих. Он просто встал и начал действовать. Это попало на запись, но на самом деле смотреть это невозможно, потому что это ужасно. Ее просто жестоко зарезали, а она просто сидела там. Эти люди злые. Мы должны уметь с этим справляться. Если мы с этим не справимся, у нас не будет страны", - сказал Дональд Трамп во время выступления перед Комиссией по вопросам религиозных свобод Белого дома.

Видео дня

Он добавил, что в Минюсте была создана первая в истории целевая группа для борьбы с антихристианскими предубеждениями, масштабы которых, по его словам, достигли "колоссальных размеров". И сказал, что его администрация не будет терпеть терроризма, политического насилия или преступлений на почве ненависти.

Что известно об убийстве украинки в США

Напомним, что 22 августа в городке Шарлотт в Северной Каролине бездомный с криминальным прошлым напал и убил 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую – в США она переехала после начала полномасштабной войны в Украине, поскольку там живет семья ее тети. Нападение произошло в общественном транспорте – скоростном трамвае Lynx Blue Line. Девушка сидела на одном из пассажирских мест, слушала музыку в наушниках. Нападавший сидел позади нее, но в какой-то момент достал нож и напал на нее. Украинка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.

Нападавшего задержали. Это 34-летний бездомный, афроамериканец ДеКарлос Браун-младший. Его раньше задерживали за разбои, кражи и нападения. В суде поднимался вопрос о его психическом состоянии, которое не позволяет ему нести ответственность за свои действия.

Убийство вызвало широкий резонанс в США. Обсуждается безопасность пассажиров в транспорте. В Северной Каролине предложили даже ввести дополнительную охрану.

А политики и общественные деятели, близкие к Дональду Трампу (в частности, бизнесмен Илон Маск и сын Трампа), обвиняют СМИ в замалчивании трагического инцидента. Политический обозреватель Лиз Уилер написала в X, что убийства чернокожих американцев белыми обычно вызывают целую волну сообщений в крупных медиа, однако убийство Заруцкой было проигнорировано. Для примера она проанализировала сайт The New York Times.

Вас также могут заинтересовать новости: