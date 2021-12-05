Наблюдатели на захваченной части востока Украины зафиксировали танки, артиллерию и бронемашины противника.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей 81 единицу военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" ВФ РФ, в районе Мирного, вне определенных мест хранения обнаружены: танки неопределенного типа – 15 единиц; артиллерия неопределенного типа – 28 единиц; боевые бронированные машины – 37 единиц.

В зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" ВФ РФ с нарушением линий отвода вблизи населенного пункта Набережное был выявлен 82 мм миномет 2Б14 "Поднос".

Отмечается, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, на блокпосту вблизи Донецка представители вооруженных формирований РФ, сославшись на "соображения безопасности", запретили проезд патрулям СММ ОБСЕ, которые намеревались выяснить наличие жертв среди гражданского населения.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мероприятий боевой подготовки для создания предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии соприкосновения", – отмечают в штабе ООС.

Читайте такжеРезников назвал условия применения военными "Джавелинов" на ДонбассеНапомним, весной 2014 года Россия решилась на агрессивные действия против Украины – захватила Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны.

Власти РФ поддержали боевиков, захвативших часть Донбасса и создали так называемые "ДНР" ("1 армейский корпус") и "ЛНР" ("2 армейский корпус"). На Донбасс также ворвались российские войска.

Для урегулирования конфликта были подписаны Минские соглашения. В частности, "Минском" было предусмотрено, что тяжелое вооружение стороны отведут от линии разграничения.

В конце октября этого года американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось, что РФ увеличила количество своих войск у границы Украины.

Позднее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что российская сторона стянула к нашей границе более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале 2022 года.

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Автор: Екатерина Гирнык