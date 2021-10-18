Действия РФ, направленные против Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, недопустимы, подчеркнули в украинском МИДе.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что блокирование работы и давление на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ – это усилия Российской Федерации по разрушению Минских договоренностей, призванных мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Действия Российской Федерации по препятствованию деятельности миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Украины недопустимы. Блокирование и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке – элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта", – заявил он.

Дипломат напомнил, что в сентябре РФ закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк", чтобы исключить возможность наблюдения и скрыть от международного сообщества незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из России на территорию Украины.

"Решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта. Призываем Россию к неукоснительному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижение, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, обеспечить безопасность", – подчеркнул Николенко.

Читайте такжеРоссия пытается вытеснить миссию ОБСЕ с оккупированного Донбасса - АрестовичОн добавил, что Украина взаимодействует с международными партнерами для возобновления работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщает Reuters, СММ ОБСЕ приостановила свою наблюдательную деятельность после протестов у ее главного офиса в Донецке.

В частности, около 200 пророссийских протестующих возле офиса ОБСЕ требовали освободить их военного, который был задержан украинскими Вооруженными силами на прошлой неделе.

"Из-за беспокойства относительно нашей безопасности и в связи с нашими правилами безопасности и соображениями, мы приостановили наши операции", – заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Ранее стало известно, что российские оккупационные силы заблокировали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы в захваченной боевиками Горловке. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обвинила боевиков в захвате заложников.

Автор: Виталий Саенко