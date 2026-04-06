Не считают 'боевые': военный о проблеме добровольцев, не дождавшихся контракта 18-24

Молодые добровольцы, присоединившиеся к ВСУ до вступления в силу контрактов 18-24, не могут получить дополнительные выплаты.

Программа привлечения молодежи в армию и разные условия службы для добровольцев и тех, кто подписал контракт в возрасте 18–24 лет, создает еще одну нерешенную проблему, написал в Facebook военнослужащий Павел Казарин.

Он напомнил, что программа работает с теми, кто подписал контракты после 12.02.2025. "Им выплачивают миллион гривен тремя траншами: после подписания контракта – 200 тысяч, 300 тысяч после завершения БЗВП и 500 тысяч в конце контракта", – отметил Казарин.

А те, кто попал в штат бригады до 12.02.2025, технически могут получить миллион гривен, но только за счет "боевых", то есть начислений за пребывание на позициях. По словам Казарина, 166 тысяч гривен начисляются за 30 боевых дней. "За полгода, проведенных на боевых, можно получить свой миллион гривен", – написал он.

Видео дня

А проблема заключается в том, что для второй категории учитывается только период на боевых до 12.02.2025.

Он привел пример военнослужащей из своего батальона – Крапки, которая подписала контракт в ноябре 2024 года в возрасте 22 лет. Тогда молодым еще не выплачивали миллион гривен за присоединение к ВСУ. "Она уже полтора года служит в составе боевого экипажа, но от государства ничего не получит. Потому что до 12.02.2025 года у нее не набралось даже 30 "боевых" дней, так как сначала была БЗВП, а затем – профессиональное обучение", – пояснил Казарин.

Он добавил, что таким образом она продолжает воевать без дополнительных выплат.

"Эту проблему можно очень просто исправить. Для тех, кто подписал контракты до 12.02.2025, разрешить учитывать время на боевых заданиях после 12.02.2025. Чтобы все добровольцы в возрасте 18–24 лет, кто вступал в бригады без подписания "миллионного" контракта, могли получить эти выплаты. Можно, конечно, ничего не исправлять. Но тогда государство еще раз пошлет стране очень простой сигнал: доброволец всегда проигрывает. Первым быть плохо. Тот, кто ведет себя ответственно, не может рассчитывать от государства на взаимность", – заключил он.

Напомним, что в Верховной Раде рассматривают предложения о том, как усилить ответственность за уклонение от военной службы. В частности, обсуждаются предложения арестовывать имущество военнообязанных, которые находятся в розыске ТЦК. Однако пока политической воли для введения таких норм нет.

При этом, по данным депутатов, от обновления данных уклоняются около 1,5 млн мужчин. Отмечается, что такие люди нарушают действующее законодательство.

