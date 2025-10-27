В то же время ТЦК и в дальнейшем будут вносить изменения на отсрочку.

С 1 ноября все ТЦК перестанут принимать документы на отсрочку для военнообязанных. Вместо этого их можно будет подать в ЦПАУ. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Олег Байдалюк, представитель Киевского областного ТЦК и СП.

"Это касается только приема документов. Потому что тот процесс, который был раньше в ТЦК, относительно выдачи отсрочек - он остается неизменным. Как это происходило, кто предоставляет отсрочку до мобилизации. Это делает комиссия, в которую входят представители военной администрации, ТЦК, врачи, представители образования, если речь идет об отсрочке для студентов. Эта комиссия принимает решение на основе тех документов, которые ей предоставляют ТЦК. Изменится только первая цепочка по подаче документов. Теперь они будут подаваться гражданами не в ТЦК, а в ЦПАУ", - сказал Байдалюк.

Он пояснил, что полученные документы представители ЦПАУ будут передавать в ТЦК. А те, в свою очередь будут направлять их в специальную комиссию, которая и будет принимать решение об отсрочке.

"ТЦК на основе решения комиссии будет вносить данные об отсрочке, если она предоставлена, в "Оберіг". То есть все остается неизменным, за исключением этого первого шага подачи документов", - добавил Байдалюк.

По словам представителя Минобороны, у военнообязанных и в дальнейшем будет оставаться возможность отправить документы на отсрочку по почте.

"Если человек не может или не хочет прийти сам, принести. Да и в этом нет смысла, если можно отправить из другого города, ему не надо ехать непосредственно. Можно по почте отправить, можно это сделать курьером. То есть никаких ограничений, как было раньше, так это и работает и сейчас", - пояснил Байдалюк.

Новые правила отсрочки: что известно

Ранее в Минобороны сообщили об изменениях в процессе предоставления отсрочек для военнообязанных. В частности, отдельные типы отсрочек теперь будут продлеваться автоматически. Речь идет о постоянных основаниях, таких как наличие трех совершеннолетних детей.

Сейчас речь идет о 9 категориях отсрочек, которые покрывают около 80% всех потребностей. Еще две категории отсрочек появятся в ноябре.

