'Речь идет о бизнесе': мирный план Трампа на самом деле создали три человека в Майами-Бич, - FT

Переговорщики говорили об использовании замороженных активов РФ, инвестициях в Арктику и космических проектах.

В прошлом месяце в Майами-Бич состоялась закрытая встреча, которая может существенно изменить подходы Вашингтона к войне России против Украины. Участниками тайных переговоров стали спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер и один из ключевых эмиссаров Владимира Путина Кирилл Дмитриев, пишет Financial Times.

Они собрались, чтобы обсудить возможный план прекращения войны. Но, по данным западных собеседников, настоящая цель была значительно шире.

По информации источников, российский переговорщик Кирилл Дмитриев, глава суверенного фонда РФ и доверенное лицо Путина, представил американцам масштабную схему восстановления российской экономики на 2 триллиона долларов. В основе - частные американо-российские проекты, доступ к богатствам Арктики и использование около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе. По его замыслу, эти средства могли бы стать инвестиционным фундаментом, в том числе - для "реконструкции Украины под руководством США".

К встрече Виткоффа и Дмитриева присоединился и Джаред Кушнер, владелец инвестиционного фонда Affinity Partners и зять президента США. Именно он вместе с Уиткоффом должен был бы обеспечить американскому бизнесу преимущество над европейским в будущих российских и арктических проектах.

План Дмитриева предусматривал и более амбициозные вещи: совместные американо-российские разработки космических технологий, включая миссию на Марс в партнерстве со SpaceX. По замыслу Кремля, это помогло бы убедить Вашингтон рассматривать Россию не как угрозу, а как экономическую возможность - подход, который Москва продвигала еще до инаугурации Дональда Трампа.

"Речь идет о бизнесе"

В Кремле пытаются использовать бизнес-интересы для изменения геополитики: многомиллиардные сделки в энергетике и добыче редкоземельных металлов могли бы изменить карту Европы и ослабить связи США с европейскими союзниками.

Признаком серьезности намерений стали и встречи представителей ближайшего окружения Путина - Тимченко, Ковальчука и братьев Ротенбергов - с американскими компаниями. На переговорах обсуждали даже возможное "возрождение" газопровода "Северный поток", несмотря на его подрыв и санкции ЕС.

На Западе к таким инициативам относятся крайне настороженно. Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал суть процесса коротко:

"Мы знаем, что речь идет не о мире. Речь идет о бизнесе".

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, США готовы признать претензии России на Крым и Донбасс, которые она оккупировала силой. Однако, даже такого "щедрого подарка" может быть недостаточно, чтобы склонить лидера РФ Владимира Путина к прекращению войны, пишет The Telegraph.

В то же время журналист Джейми Деттмер писал, что "мирный план" США, который в значительной степени требует пойти на уступки России, может быть максимумом, на который может рассчитывать Украина.

