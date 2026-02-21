РФ совершила ошибку, начав войну против Украины, и расплачивается за это до сих пор, - CNN

Оценки из разных источников указывают на очень высокие потери РФ в войне в Украине.

Последние четыре года полномасштабного вторжения РФ в Украину опровергли не одно ошибочное предположение. В частности, распространенное даже среди союзников Киева мнение о том, что Украина будет слишком слабой и дезорганизованной, чтобы противостоять такому противнику.

Как пишет главный корреспондент CNN по международным вопросам Мэттью Ченс, репутация непобедимости, окружавшая российскую армию, тоже была подорвана.

Так же, как и репутация непобедимости, окружавшая огромную российскую армию, также была подорвана.

Согласно исследованию аналитического центра The Royal United Services Institute (RUSI), когда РФ начала так называемую "специальную военную операцию", она рассчитывала, что ее войска возьмут под контроль Украину всего за 10 дней.

"Более 1450 дней спустя этот срок выглядит безнадежно наивным и оказался фундаментальной ошибкой в расчетах, которая привела к разрушительным последствиям в виде боли, разрушений и кровопролития", - отметил Ченс.

Потери обеих стран в войне

Официальные данные о жертвах войны строго скрываются от общественности, хотя оценки из разных источников указывают на очень высокие потери РФ.

В частности, в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) недавно подсчитали, что с начала полномасштабной войны погибло и было ранено почти 1,2 млн россиян.

"Это ужасающее количество жертв - которое, конечно, не включает потрясающие потери Украины, которые, по оценкам, составляют от 500 000 до 600 000 человек - превышает все потери, которые понесла любая великая держава в любой войне после Второй мировой войны", - приводит журналист данные из отчета CSIS.

Также, согласно этой оценке, за последние четыре года погибло 325 тысяч россиян, что в три раза превышает совокупные потери американских войск во всех войнах, в которых США участвовали с 1945 года, включая боевые действия в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

В то же время в Кремле не подтвердили эти цифры, но украинские чиновники недавно похвастались, что только в декабре ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов.

"Если мы достигнем 50 000, то увидим, что произойдет с врагом. Они рассматривают людей как ресурс, и дефицит уже очевиден", - сказал журналистам на недавней пресс-конференции министр обороны Украины Михаил Федоров.

Влияние войны на экономику РФ

После введения санкций из-за вторжения в 2022 году военные расходы России резко выросли, а экономика страны пережила бум.

"Благодаря экспорту нефти и газа Россия опровергла западные прогнозы об экономическом коллапсе и, по данным Международного валютного фонда, в 2025 году стала 9-й по величине экономикой мира, опередив Канаду и Бразилию. До начала войны в Украине она занимала 11-е место. Однако появляется все больше признаков финансовых затруднений, связанных с искаженной военной экономикой", - отметил Ченс.

По словам корреспондента, одной из проблем является предоставление больших бонусов россиянам, которые соглашаются идти на войну, а также еще больших выплат, если они погибнут.

В частности, одно российское прокремлевское издание "Независимая газета" написало, что набор в вооруженные силы и приоритетность военно-промышленного производства привели к тому, что наблюдается "серьезная нехватка рабочей силы" в других важных отраслях промышленности.

"Экономика не имеет достаточно операторов станков и сборщиков. Нам нужно где-то найти 800 000 рабочих", - говорилось в материале газеты.

Международный авторитет

Также война в Украине не принесла России особых выгод в международной политике.

"Одной из главных причин, по которой российские чиновники заявили о начале вторжения в Украину, было прекращение дальнейшего расширения НАТО. Тот факт, что Швеция и Финляндия присоединились к альянсу как прямое следствие полномасштабного вторжения, является явным поражением этой цели, ведь только присоединение Финляндии более чем вдвое увеличило сухопутную границу между Россией и странами НАТО", - напомнил журналист CNN.

Кроме того, западные санкции и политическая изоляция вынудили РФ обратиться за помощью к Китаю, от которого она сейчас все больше зависит в вопросах торговли.

"Отношения являются несбалансированными, поскольку Москва больше зависит от Пекина, чем Пекин от Москвы. Россия явно стала младшим партнером, прежде всего из-за ограниченных экономических альтернатив", - говорится в недавнем отчете Центра анализа европейской политики (CEPA).

Ченс подытожил, что после четырех лет изнурительной войны, которая нанесла ужасные убытки Украине, Россия осталась истощенной внутри страны и потеряла свое влияние на международной арене.

"В феврале 2022 года на крыше отеля в Киеве я, как и многие другие, ошибался относительно вероятности того, что Путин прикажет полное вторжение в Украину. Но, к сожалению, мы были правы относительно катастрофических последствий такого шага - конечно, для украинцев, но и для россиян также. Это было предсказание, которое, к сожалению, оказалось слишком точным", - написал корреспондент CNN.

Потери России в войне в Украине - последние новости

Ранее журналисты New York Post писали, что на фоне блокировки Starlink потери России выросли небывало. Отмечается, что в обычных подразделениях этот показатель составлял 5:1 или 8:1, а после ограничения доступа к Starlink - мог расти до 13:1.

Аналитики считают, что любое ослабление боевых возможностей России может изменить баланс в пользу Украины.

В то же время спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил о больших потерях врага на юге. По его словам, на юге Украины оккупанты ежедневно теряют примерно 300-350 военнослужащих и до сотни единиц вооружения и военной техники.

