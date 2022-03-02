На сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения, максимально приближенных к государственной границе Украины.

Министерство обороны Украины предупреждает о вероятной поддержке белорусской армией российских захватчиков в достижении целей оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Республика Беларусь, являясь сателлитом РФ, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружения противника. В дальнейшем, вероятно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов", - отметили в Минобороны.

Так, как отметили в ведомстве, с территории РБ с 24 февраля 2022 года систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам.

"На сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения, максимально приближенных к государственной границе Украины. В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск", - пояснили в МОУ.

Также отмечается, что, по имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

Ее цель - с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Используя тактику тотальной дезинформации и запугивания гражданского населения, противник будет пытаться посеять панику и хаос.

"В связи с тем, что противнику не удается достичь поставленных целей, за счет существенного сопротивления ВС Украины и сопротивления патриотически настроенного гражданского населения, он перешел к разрушению информационной инфраструктуры и критически важных государственных объектов. Так, оккупационными войсками, по мере продвижения вглубь территории Украины, осуществляется разрушение ретрансляционных башен сотовой связи. 1 марта 2022 года нанесен ракетный удар по телебашне города Киева. Противник продолжает цинично пренебрегать нормами международного гуманитарного права во время ведения боевых действий. Группировки Вооруженных Сил Украины осуществляют оборону определенных рубежей и наносят противнику сокрушительное поражение на всех направлениях.

Во время ожесточенных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 общевойсковой армии Восточного военного округа, а в Северском операционном районе был убит командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск ВС РФ", - сообщили в министерстве.

Как сообщалось, 1 марта на Черниговщину зашли белорусские войска.

Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщали о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.

Передвижение техники сопровождалось приглушением мобильной связи.

Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – "Грады". Мобильную связь снова глушат, ехали в сторону Слабина или Пакуля.