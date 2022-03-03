Белорусы оттягивают наши войска, чтобы мы не могли западные наши части подтянуть к Киевской области, отметил Денисенко.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подтвердил подозрительную активность войск Приднестровья и Беларуси у границ Украины, однако подчеркнул, что это пока маневры.

Об этом Денисенко заявил в эфире украинского телевидения.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в захваченном россиянами Приднестровье войска привели в боевую готовность.

"По состоянию на сейчас появилось две подобные истории. О том, что белорусы с красными знаками маневрируют на границе с Украиной. Мы должны понимать, что это специально делается, чтобы оттягивать наши силы. Потому что есть две оперативные части: одна – это наступление россиян на Одессу, и поэтому Приднестровья должно держать достаточно большие контингенты, чтобы не пропустить теоретически возможное наступление. И вторая – это белорусы, которые оттягивают наши войска, чтобы мы не могли западные наши части подтянуть к Киевской области. И там помочь окончательно сокрушить эту армаду, которая застряла в наших бородянских лесах", - высказался Денисенко.

Он добавил, что Украина не может не принимать эту информацию к сведению, однако и паниковать из-за этого тоже не стоит.

"Пока что это все маневры, чтобы оттянуть наши части, чтобы мы не могли увеличить нашу мощь на тех направлениях, где мы воюем непосредственно с Российской Федерацией", - пояснил советник министра.

Как писал УНИАН, 3 марта в Минске Александр Лукашенко пожаловался, что Беларусь втягивают в войну с Украиной. При этом он не подтвердил и не опроверг, что страна не будет принимать прямого участия в боевых действиях на стороне России.

С начала российско-украинской войны Лукашенко фактически предоставил территорию страны в пользование российской армии. Именно из Беларуси осуществляются ракетные удары по Украине из установленного еще осенью российского вооружения.

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