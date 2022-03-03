По данным военных, еще 1 марта белорусские войска вторглись на территорию Черниговской области.

Александр Лукашенко пожаловался, что Беларусь хотят "затолкать в войну в Украине". Он подчеркнул, что белорусы будут бороться на своей земле.

Об этом самопровозглашенный президент Республики заявил во время обращения в Минске, 3 марта.

"Вы должны знать, что самое ценное – это вы и ваши дети. Я знаю, что эти дети должны жить в мирном государстве под мирным светлым небом. Вы видите, что нас просто хотят затолкать в войну в Украине специально, чтобы мы оголили другие наши границы. Потом с нами разберутся быстро, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика", - высказался Лукашенко.

Он добавил, что сначала, мол, разберутся с Россией, а потом перейдут к Беларуси: "А стратегия – разобраться с Россией, а потом с нами, чтобы потом опять начинать, как в августе 2020-го... (именно тогда произошли протесты в Беларуси против фальсификации президентских выборов – УНИАН). Мы разгадали их замыслы. И не просто разгадали, мы располагаем достаточной для этого информацией. Но фейков вокруг нашей страны, лжи будет предостаточно".

"Мы будем бороться и умирать на нашей с вами земле. В этом вы можете не сомневаться", - сказал диктатор.

Накануне советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что пока нет признаков подготовки Беларуси к участию в боевых действиях против Украины, однако есть сигналы.

Вечером, 2 марта, в Пентагоне отметили, что в настоящее время оснований считать готовность Лукашенко воевать на стороне России нет.

1 марта появилась информация о белорусских войсках в Черниговской области. С тех пор никакой новой информации на этот счет не было.

С начала российско-украинской войны Лукашенко фактически предоставил территорию страны в пользование российской армии. Именно из Беларуси осуществляются ракетные удары по Украине из установленного еще осенью российского вооружения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя возможное вмешательство белорусов в российско-украинскую войну, заявил, что Украина может нанести превентивный удар по Республике, чтобы остановить дальнейшее вторжение, если будет приказ президента Владимира Зеленского.

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