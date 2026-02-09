Украина может осуществить контрнаступление в 2026 году: командир ВСУ поделился деталями

Верес предполагает, что контрнаступление может быть не таким масштабным, более реалистичным является постепенное оттеснение врага.

Контрнаступление возможно, но оно не будет таким масштабным, как в 2022 году, высказал мнение в интервью на "Радио Хартия" Герой Украины, командир 20-й бригады беспилотных систем К2 Кирилл Верес.

Верес считает, что более реалистичным сценарием может быть постепенное оттеснение противника, а также создание так называемой "килзоны", то есть зоны поражения на глубину до 15-20 километров.

"В контрнаступление на сотни километров я не верю. А вот в постепенное отбрасывание врага и расширение зоны поражения – да, в это верю", – сказал командир бригады беспилотных систем.

Он добавил, что основной задачей для Сил обороны Украины сейчас является перенос поражения вглубь обороны противника. Однако реализовать это сложно, поскольку нужно одновременно поддерживать пехотные подразделения вдоль всей линии боевого столкновения.

"Мы не можем оставить пехоту без поддержки даже на несколько месяцев, чтобы полностью сосредоточиться на глубинном поражении. Это создает дополнительные риски на фронте", - подчеркнул Верес.

По его словам, современная война требует значительных человеческих и финансовых ресурсов, а эффективность действий зависит от технологий, в частности, от беспилотных систем. Также командиры должны быть готовы быстро адаптироваться к изменениям на поле боя.

Ранее УНИАН сообщал, что в отчете Института по изучению войны (ISW), проанализировав ситуацию на фронте, видят признаки подготовки со стороны России нового наступления сразу на нескольких направлениях. Аналитики считают, что Кремль все же делает ставку на силовой сценарий окончания войны. Предполагается, что Россия этим летом планирует развернуть масштабные наступательные действия на юге Украины и на Донбассе. Аналитики не исключают, что для этого Кремль задействует стратегические резервы, формирование которых продолжается еще с 2025 года.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ссылаясь на данные представителя украинской разведки, прогнозирует, что Россия хочет увеличить численность своих войск по направлениям беспилотных систем на 79 тысяч человек. По словам Сырского, в целом Россия планирует довести численность своих беспилотных войск до 165 тыс. человек. Поэтому Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украине нужно быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения, чтобы иметь возможность противодействовать российским БПЛА.

