Россияне упорно посылают пехоту в 'серую зону' возле Лимана: военный объяснил, зачем

Оккупанты сконцентрировали достаточно живой силы вблизи Лимана, чтобы продолжать давить на город.

Российская армия продолжает посылать небольшие пехотные группы в направлении Лимана Донецкой области. Как рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "Суспильному", оккупанты постоянно атакуют на этом участке фронта и сосредоточили там достаточное количество личного состава.

"Россияне пытаются активно добираться до Лимана небольшими группами. Для них это критически важно. Они постоянно проводят атаки, там есть достаточное количество сконцентрированных живых сил для того, чтобы эти атаки проводить", – сказал Виктор Трегубов.

И хотя захватчики пытаются просочиться через "серую зону" в Лиман, украинские военные уничтожают российских пехотинцев еще на подступах. Трегубов подчеркнул, что войскам РФ сейчас не удается прорваться в Лиман, поскольку Силы обороны его "хорошо держат":

"Россияне постоянно пытаются проникнуть в город, используя элементы местности, которые спасают их от украинских дронов. Им не удается ворваться в город, его хорошо держат. Но следует ожидать, что они будут делать это упорно и постоянно, потому что он для них слишком важен".

Напомним, что без захвата Лимана оккупанты не могут перейти к дальнейшим планам по захвату городов Донецкой области, в том числе Краматорска и Славянска. Как отмечал военный обозреватель Денис Попович, пока российская армия еще не может выйти на стадию штурмовых действий за Лиманом.

Однако захватчики продолжают попытки вытеснить Силы обороны Украины с позиций в Покровско-Мирноградской агломерации. Как отмечал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, враг рассматривает это направление как плацдарм для выхода к Славянску и Краматорску.

Еще одним направлением, на котором враг сосредотачивает давление, является выход к Барвинковому Харьковской области. По словам командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем Юрия (Ахиллеса) Федоренко, таким образом противник надеется блокировать логистику из Днепра в Краматорск и Славянск. По словам командира, Кремль считает, что захват этого узла вызовет критические проблемы для поставок Сил обороны.

