"Освобождение Крыма может стать "консервным ключом" для российской "империи"", - спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью УНИАН рассказал, зачем Украина уничтожает в Крыму вражескую ПВО и авиацию, почему РФ стала реже применять "Калибры", и какие силы и средства бросила на защиту Крымского моста.

Несмотря на то, что Силы обороны Украины заставили Черноморский флот РФ перебазировать свои ракетоносители из Крыма в Новороссийск, Черное море остается "серой зоной". С территории полуострова враг запускает "Шахеды" и "Искандеры", а порты Николаевщины все еще заблокированы для судоходства. На фоне атак Сил обороны Украины по Крыму, которые участились в последнее время, УНИАН пообщался с представителем Военно-морских сил ВСУ, капитаном 2-го ранга Дмитрием Плетенчуком о текущей ситуации в Азово-Черноморском регионе и во временно оккупированном Крыму.

Дмитрий, что сейчас происходит в акватории Черного и Азовского морей? Изменилась ли там ситуация за последнее время?

Ситуация в Азово-Черноморском регионе остается без существенных изменений. Кораблей в акватории не наблюдается, в основном они фиксируются в месте базирования - Новороссийске (РФ). Хотя основной морской базой для Черноморского флота России остается Крым, однако физически корабли не имеют возможности там находиться.

Что касается ситуации в целом, к сожалению, сейчас Черное море превращено в сплошную "серую зону" из-за постоянного присутствия в небе авиации противника. И это является проблемой... Азовское побережье полностью оккупировано, то есть ситуация там еще хуже.

Однако, есть определенная стабильность. Например, вражеских кораблей мы уже не видим не только в западной и северо-западной частях Черного моря - они почти не появляются в его центральной и восточной частях.

Какие корабли Черноморского флота РФ сейчас находятся в Новороссийске?

В частности, там находится восемь ракетоносителей ЧФ РФ: два фрегата - "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен", три малых ракетных корабля проекта "Буян-М" (все они имеют по восемь пусковых установок) и три подводные лодки 636-го проекта, которые также являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Всего в акватории Черного моря находятся более 50 пусковых. Однако их существенной активности не наблюдается, особенно, если сравнивать с началом полномасштабного вторжения. "Калибры" применяются раз-два в месяц. Связано это с некоторыми сложностями, в том числе с тем, что их вынудили покинуть свою основную базу - временно оккупированный полуостров Крым. А подготовка к ракетным атакам - сложный процесс и, соответственно, некоторые действия для оккупантов сейчас полностью перекрыты именно из-за перебазирования.

Решаются ли россияне приближаться к острову Змеиный? Зафиксированы ли попытки высадки на него?

Как говорит украинская пословица: "Глупых нет". Приближаться к нему на расстояние украинского "Нептуна" или "Гарпуна" - желающих нет по понятным причинам: это билет в один конец. Плюс закрепиться и удержаться на острове невозможно...

Проводит ли противник дистанционное минирование акватории с помощью самолетов?

По состоянию на сейчас, нет. Насколько помню, 25 декабря 2023 года был сбит последний "Су-24", который осуществлял такое минирование. После этого россияне такие попытки оставили. Это то, что касается самолетов. В общем, были разные случаи. Бывало, россияне просто выбрасывали в море мины, в частности украинские, которые они еще в 2014 году захватили вместе с Крымом. Оккупанты намеренно это делали, чтобы потом обвинить в этом Украину...

Дело в том, что в случае, если морскую мину сбросить в море без якоря, она всплывает и начинает дрейфовать по течению (в Черном море оно идет против часовой стрелки). И все, что выбрасывается в Крыму, впоследствии прибивается к нашему берегу (материковой Украины, - УНИАН)... Как вы думаете, откуда все эти мины берутся возле украинских, румынских даже болгарских берегов? Именно потому, что они отцепляются от держателя, от якоря, или трос вышел из строя и т.д., и начинают свободное плавание.

Мин в море хватает, периодически некоторые из них во время шторма выбрасывает на побережье. Среди них есть устройства времен Второй мировой и даже Первой мировой войны. Например, в конце 2024 года мы обнаружили и уничтожили сразу шесть устаревших мин, которые были в акватории с начала 1940-х годов.

Есть ли информация о численности мин в акватории Черного моря?

Согласно последним данным Генерального штаба ВСУ, четыре сотни. Но это очень приблизительно. Нужна полноценная операция по разминированию, а она возможна только после завершения войны. Это - сложная работа, выполнять которую во время боевых действий фактически невозможно. Хотя мы это делаем...

Что вам известно о недавних атаках дронов по российским портам в Новороссийске и Туапсе?

Мы не можем подтвердить, кто именно стоит за этой атакой. Предполагаю, что в результате этого инцидента какую-то способность по отгрузке россияне потеряли. Ведь известно, что эти порты на Черном море занимают третье место по экспорту нефти и нефтепродуктов РФ - в прошлом году на них приходилось около 20% от общего объема.

Не следует забывать о том, что теплых морей у Московии всего три - Черное, Азовское и Каспийское (незамерзающее море - очень важный фактор для судоходства, - УНИАН). Соответственно, порты, которые могут работать круглогодично, имеют большую ценность. Для понимания: в портах Новороссийска и Туапсе есть по несколько нефтеналивных терминалов, где можно одновременно загружать несколько танкеров. Если взрыв задел один из терминалов, то хотя бы одно такое "парко-место" у причала становится неработающим.

С одной стороны, это немного. С другой - если подсчитать количество незагруженных танкеров, дни простоя и т.д., становится понятным, что такое поражение является достаточно ощутимым. В любом случае, когда подобные инциденты происходят, порт всегда приостанавливает работу.

Многие говорят о том, что к экспорту российской нефти привлечены танкеры так называемого теневого флота, которые отключают свои GPS-приемники, и это не позволяет определить их местоположение, что опасно для судоходства...

Речь идет о GPS-спуфинге (GPS определяет местоположение судна, а GPS-спуфинг посылает сигналы помех, "искажает" реальный сигнал, - УНИАН). Москва этим постоянно занимается, что представляет довольно большую опасность. К примеру, на карте можно увидеть судно, которое скрывается где-то в лесу, на восточном побережье Черного моря. Это происходит из-за искаженных координат...

В последнее время в информационном пространстве появлялось несколько кейсов по спуфингу, в том числе авиасообщения. Даже чиновники некоторых европейских стран имели проблемы с полетами гражданской авиации именно из-за GPS-спуфинга (в конце августа самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен должен был приземлиться в болгарском городе Пловдив, но GPS-сигнал отключился, из-за чего борт долго не могли посадить, - УНИАН).

То есть Россия постоянно использует различные, довольно мощные системы РЭБ, которые способны смещать координаты. Таких инцидентов, к сожалению, становится все больше, и не только в Азово-Черноморском регионе, но и на Балтике... Вопрос в том, когда это завершится очередным крушением в море. Когда из-за искаженных координат история с разливом нефти повторится. А это обязательно произойдет, потому что россиянам на меры безопасности, на экологию безразлично. Для того, чтобы уберечь свои военные объекты, они создают эти препятствия, не учитывая того, что здесь есть и гражданская навигация.

Понятно, что искаженный GPS на судах так называемого теневого флота для россиян - нормальная практика...

Что касается "теневого флота", это определение довольно условное и морские эксперты с ним не согласны. Ведь к "теневому", "серому" флоту можно отнести только те суда, которые ходят под флагом РФ и перемещаются между российскими портами. У таких единиц даже нет страховки, они находятся в ужасном техническом состоянии, но заниматься ими никто не будет, потому что надо постоянно отгружать нефть... Например, это такие небольшие суда класса "река-море" с какого-то НПЗ на Волге, куда из-за осадки не могут зайти большие танкеры. На эти суда и перегружают нефть. Вот это - реально "серый" флот. А суда, которые осуществляют экспортно-импортные операции, заходят в международные порты, назвать "теневым флотом" довольно сложно, потому что у них есть владельцы. И владельцы эти - не из России. Эти суда находятся в международной юрисдикции. Поэтому назвать их "серыми" можно лишь условно.

Также установлены факты, когда определенные танкеры, которые курсируют за пределами РФ, находились под несуществующими флагами. То есть есть такие страны, которые под своим флагом суда вообще не выпускают. Ну, нет у них такой юридической функции - предоставлять свой флаг любым судам. То есть Российская Федерация выписала эти флаги сама себе. То же касается страхования - создают фиктивную фирму и, соответственно, фиктивное страхование для определенных судов...

В общем, россияне вопиюще нарушают международное морское право, а вопрос преследования таких судов лежит исключительно в политической плоскости. И возможности, чтобы их отследить и остановить, существуют.

Если не возражаете, вернемся к атаке на российские порты. Когда она произошла, вы сказали, что один из дронов вел себя в гавани Новороссийска, как лис в курятнике. Что имели в виду?

Вы видели это видео? Разве это не так выглядело? Стоит российский катер противодиверсионной обороны, а вокруг него этот дрон ходит, и ничего с ним сделать не могут. Просто ведется какая-то неупорядоченная стрельба, становится известно о раненых, происходит паника... и в результате - взрыв. Если дрон прошел боновые заграждения противника, наблюдательные посты, РЭБ, и остается управляемым в пределах вражеской гавани - это лис в курятнике. Вопрос только в том, какая "курица" ему попадется: первая попавшаяся, или та, которую он ищет. И все. И такие случаи уже были.

Дрон нашел свою "курицу"?

Мы бы с вами об этом услышали. Последний кейс, который был официально засвидетельствован, - дрон Главного управления разведки Минобороны, с которым была потеряна связь. Когда россияне пытались его поднять из воды, чтобы исследовать, сработала самоликвидация - погибли пятеро высококвалифицированных водолазов-саперов РФ (В конце августа во время операции ГУР в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска. С ним из-за влияния вражеской РЭБ была потеряна связь, он начал дрейфовать. Впоследствии российское командование приказало поднять беспилотник для исследования. Выполнять задание отправили группу из пяти водолазов-разведчиков ВМФ России, которые погибли из-за взрыва, - УНИАН). То есть дрон просто взорвался - специалистов, которых готовят годами, которые проходят особый отбор, фактически отправили на смерть. Потому что было понятно, что забирать такой трофей - очень опасная миссия. В таком случае дрон просто уничтожают, но они решили рискнуть. И рискнули неудачно.

Сейчас много говорят о первом в истории поражении двух российских самолетов-амфибий "Чайка" и о том, что это означает переход на новый уровень войны на море. Вы с этим согласны?

Впервые в истории, но, думаю, что не в последний раз (смеется)... Невозможно действовать в акватории Черного моря из-за российской авиации, которая его патрулирует, ведет антидронную, противолодочную борьбу. Да, должен быть следующий этап, который нам позволит получить преимущество, устранить противодействие врага. В этом случае - его авиация. Кстати, у определенных уничтоженных российских объектов есть нечто общее - они тихоходные. То есть вертолеты, Ан-26, Бе-12 ("Чайка") - всех объединяет то, что их можно использовать для антидроновой борьбы. И россияне привлекают авиацию такого типа, чтобы отслеживать в акватории украинские морские дроны.

Бе-12 не имеет скорости реактивного самолета, однако на борту есть оператор, который может высматривать в море объекты. Ценность "Чайки" еще в том, что россиянам гораздо безопаснее использовать именно такие самолеты, которые в случае нештатной ситуации просто садятся на поверхность воды. Понятно, что для того же Ан-26 такой маневр является невыполнимым. Поэтому можно сказать, что самолеты Бе-12 - основные враги украинских морских дронов, но, к сожалению, эти два уничтоженных - не последние. У врага есть еще другие "Чайки" и не только модификации Бе-12.

Неоднократно звучала информация, что россияне мертвой хваткой вцепились в Тендровскую и Кинбурнскую косы. Что там сейчас происходит?

К сожалению, там до сих пор находится враг. Кинбурнский полуостров (косу) он использует для нанесения ударов, в частности, по южному побережью Николаевщины, больше всего достается Очакову, Куцурубской общине... Кинбурнская коса - стратегическая территория, с которой противник может контролировать Днепро-Бугский лиман. Фактически, это выход из Черного моря, из херсонского и николаевских портов. Эта акватория является зоной боевых действий. Мы не можем эти порты эксплуатировать, что очень-очень неприятно для нашей экономики. Поэтому сейчас имеем только три морских порта Большой Одессы (Одесский порт, "Черноморск" и "Южный", - УНИАН)...

К тому же через Днепро-Бугский лиман сейчас невозможно выйти из реки Южный Буг, потому что она простреливается, и, кроме того, там неизвестна ситуация с минной опасностью. Напомню, в результате подрыва Каховской ГЭС, который россияне совершили летом 2023 года, акватория лимана пострадала, пожалуй, больше всего. Туда попало все минное вооружение, которое большой водой из-за взрыва было смыто с берегов Днепра на Херсонщине. Чего только там не было - противодиверсионные средства минирования, противолодочные и тому подобное. Некоторые из этих образцов даже добрались до одесского побережья. Например, якорные речные мины, которые имеют положительную плавучесть и могут дрейфовать довольно далеко.

Однако россиянам на этой косе тоже несладко - мы их периодически там уничтожаем, они опасаются нашего десанта, мол, мы где-то там высадимся и начнем их вытеснять... Однако противник не может позволить себе оставить эти локации, потому что благодаря им он прикрывает свой западный фланг.

Ну, и отдельная боль - Кинбурнская коса - это уникальный заповедник, который россияне, по сути, уничтожили войной. Восстанавливать его придется десятилетиями. Если это вообще удастся - не факт, что краснокнижные животные, птицы, которые там обитали раньше, вернутся. Не факт, что они вообще выжили в этом аду...

Каким образом оккупантам туда поставляют провизию, вооружение?

Суходолом через Херсонскую область. Именно на Кинбурнской косе дорог как таковых нет. Она расположена частично в Херсонской области, частично - в Николаевской. Суходолом соединяется именно с Херсонщиной, откуда заехать туда можно по дорогам общего пользования, далее - полевыми дорогами.

Тендровская коса - фактически остров. Мы там периодически уничтожаем россиян, когда они катерами туда что-то доставляют (провизию, вооружение), или осуществляют ротацию.

По Крыму - какая там ситуация по состоянию на сейчас?

Крым во всех смыслах для россиян, как они сами говорят, - сакральное место. Вся их агрессия против Украины началась именно с него. Они используют полуостров, как форпост в море. Запускают оттуда по материковой Украине "Шахеды", баллистику, в частности "Искандеры". Конечно, в первую очередь, по югу. Больше всего страдает Одесса, потому что использовать баллистику по Херсону и Николаеву нет смысла: "Искандер" - дорогостоящая система, недешевые и сами ракеты. Другое дело - Одесская область, которая расположена дальше, а время прилета сюда баллистической ракеты довольно маленькое - 1,5-2 минуты. Отреагировать вовремя иногда вообще невозможно - банально добежать до бомбоубежища нужно несколько минут.

То есть, как видите, для россиян Крым - территория стратегического значения. Конечно и символичность полуострова для них просто зашкаливает. Как и так называемого Крымского моста... Поэтому в АРК плотность ПВО, пожалуй, гораздо больше, чем на территории РФ, вероятно, только в Москве она плотнее. Потому что противник опасается попыток с нашей стороны освободить Крым. Недаром они на пляже уже второй раз (первые смыло) выставляют наблюдательные посты, линии обороны и тому подобное. Хотя прекрасно осознают: никакой высадки морского десанта, как отдельного вида операции, нет смысла проводить. Это может быть только часть общевойсковой операции. То есть мы должны сначала перейти Днепр... Но они все равно ждут, готовятся.

Какие единицы Черноморского флота РФ сейчас остаются в Крыму?

Довольно большое количество. Однако, если рассматривать именно боевые корабли, то те, что остались там, - небоеспособны. Это большие десантные корабли, которые находятся на ремонте, средний разведывательный корабль "Иван Хурс", который получил повреждения (был поражен в 2024 году, - УНИАН) и тому подобные единицы. Они находятся в таком состоянии, что нанесение по ним огневого поражения не представляет для нас никакого интереса.

Также на полуострове большое количество вспомогательного флота, судов обеспечения, которые входят в состав Черноморского флота РФ, однако не несут какой-то угрозы... В Крыму остается много катеров противодиверсионной обороны типа "Граченок", "Раптор" и т.д., которые выполняют задачи по охране пункта базирования. Днем, ночью они выходят на внешний рейд, смотрят, чтобы не было заходов наших дронов, каких-то диверсантов и тому подобное. Однако, повторюсь, это не боевой флот и никакой угрозы их вооружение в виде пулеметов для нас, по состоянию на сейчас, не представляет.

Какие интересные цели есть в Крыму для Сил обороны Украины?

Там хватает военных объектов - пунктов постоянной дислокации войск, мест хранения техники, мест пребывания личного состава. Не следует забывать, что с 2014 года россияне активно вкладывались в развитие военной инфраструктуры в Крыму. Даже восстанавливали заброшенные объекты, которые не работали со времен распада СССР. В течение этого периода, как минимум до 2022 года, они построили на полуострове довольно большую военную инфраструктуру.

Оккупанты называли Крым "непотопляемым авианосцем", потому что там - пять военных аэродромов, где "все взлетает и садится". Недаром россияне выбрали эту локацию: фактически они могут работать оттуда по всей акватории, что и делали раньше...

Полуостров для них всегда был очень важной "площадкой". Пункт базирования в Новороссийске не имеет тех преимуществ, которые имеет Крым. Моряки неоднократно жаловались на то, что зайти и выйти из этого российского порта не так просто, как из Севастополя. Особенно, когда в октябре начинаются штормы, из-за которых до середины весны навигация затруднена.

Известно, какие самые большие проблемы у оккупантов в Крыму?

Проблем хватает. Они начались сразу в 2014 году, а сейчас только усилились. Это нехватка горючего, и нехватка воды - очередное засушливое лето дальше делает свое дело. В экологическом смысле оккупанты продолжают варварскую эксплуатацию Крыма (потому что выкачивать воду - варварство) и это приводит к тому, что солончаки поднимаются... (Сейчас в Крыму пропагандируют бурение скважин, что, по мнению ученых, приведет к засоленности земли, потому что вода, которая добывается из глубин, тянет за собой минеральные соли, - УНИАН).Конечно, в будущем это будет иметь серьезные экологические последствия. Фактически оккупанты просто превращают Крым в ту пустыню, какой он был до того, как за него взялись украинцы.

Недавно появилась информация о том, что железнодорожную ветку, которая проходит по Крымскому мосту, россияне вновь начали эксплуатировать для переброски военных грузов из-за проблем с железной дорогой, которую они построили вдоль других оккупированных территорий Украины. Известно ли, что именно транспортировали на полуостров?

Мы не можем подтвердить, что по мосту запускают поезда с бронетехникой или с горючим. Все же, враг понимает, что его эксплуатация после серьезных поражений в таком режиме опасна (сооружение может не выдержать, - УНИАН).

Да, у россиян возникли проблемы с логистикой. Они долгое время строили железную дорогу из Ростова в Джанкой на южных оккупированных территориях Украины - Запорожской, Донецкой, Херсонской областях. Именно с этим логистическим каналом и возникли трудности - сейчас железная дорога стоит... О том, что так произойдет, я говорил, еще когда ее строили. Есть один большой для оккупантов минус, а для нас - плюс - это близость железной дороги к линии боевого соприкосновения. Это гораздо ближе, чем Крымский мост, поэтому и поражать там цели легче... Как видим, так и произошло и будет происходить в дальнейшем.

Как они защищают Крым, в частности, мост?

Крымский канал фактически перегорожен, оккупанты выставляют и боновые, и баржевые заграждения - все максимально перекрыто... Каким образом в последний раз мост был поражен, до сих пор для большинства остается загадкой (в июне текущего года СБУ активизировала более 1 тонны взрывчатки, установленной под водой, из-за чего была повреждена одна из опор, - УНИАН). Ведь россияне очень серьезно подошли к вопросу безопасности этого объекта и найти там какую-то щель и устроить взрыв - высший уровень мастерства, планирования... Представьте, оккупанты в течение очень длительного времени топили в акватории различные объекты именно для того, чтобы исключить подобные действия. Там постоянно работает береговая охрана ФСБ, отслеживается подводная обстановка... С суши на мост заехать без проверки невозможно - даже сами россияне постоянно жалуются, что попасть на него - как пересечь государственную границу. С воздуха эта локация прикрыта очень плотно. За этим они следят довольно серьезно и, пожалуй, это единственная причина, почему это сооружение до сих пор стоит.

Военные базы так же прикрывают заграждениями, ПВО и, конечно, есть катера, которые патрулируют входы в бухты. В первую очередь, в Севастопольскую, чтобы избежать возможных "сюрпризов" с нашей стороны.

Каким образом россияне там "прикрываются" с воздуха?

Чем угодно: от дронов и до авиации оперативно-тактического уровня. То есть есть беспилотники, которые ведут разведку, есть ударные дроны, которые, кроме разведки, могут наносить удары. Это "Форпост", "Орион" и иранский Mohajer-6... В воздухе можно увидеть весь авиапарк московщины - от всех моделей вертолетов до представителей "семейства" конструкторского бюро Сухого. Даже Су-57 (российский истребитель 5-го поколения, - УНИАН) периодически появлялся в сопровождении других самолетов... Поэтому здесь мы можем только полагаться на наших коллег из Воздушных Сил...

Хотя и ВМС являются частью противовоздушной обороны, особенно, когда речь идет об Одессе. Ведь дроны заходят со стороны Черного моря и делает это враг неслучайно - с воды нам отражать атаки гораздо сложнее. Если в поле можно загнать пикапы с мобильными группами, то на море - это только корабли или катера. И мы эти цели встречаем первыми. Такая же ситуация на Киевщине, где дивизионы нашей речной флотилии отражают атаки дронов-камикадзе, которые идут вдоль русла реки Днепр - такую практику они тоже периодически применяют...

Сложно еще и потому, что на воде качка?

Да. Но в любом случае выбора у нас нет, потому что Одесса заканчивается урезом воды - здесь начинается наше Черное море. Чтобы максимально обезопасить город от обломков, мы должны отражать все атаки в море. Что мы и делаем.

Можно ли говорить, что атаки Сил обороны по объектам ПВО противника, полигонам, которые расположены, в частности, в оккупированном Крыму, это расчистка пути для других задач? Возможно, к уничтожению Крымского моста?

Если вы хотите повлиять на врага на его территории, или на своей территории, которую противник оккупировал, в первую очередь, нужно избавиться от всех преград. Это даст возможность получить преимущество в воздухе (ведь это, соответственно, означает и преимущество на земле). Для того, чтобы его получить, надо избавиться от вражеских средств противодействия, то есть уничтожить ПВО. Поэтому это - приоритетная цель, с которой начинается любое другое действие.

Приходилось слышать, что, в случае освобождения Крыма, российская армия посыплется. По вашему мнению, действительно ли так может быть?

Некоторые аналитики так считают, и в этом есть смысл. Потому что освобождение Крыма может иметь серьезное идеологическое влияние, стратегическое и тактическое. Очень важно, когда вы забираете у врага большой аванпост, который ему позволяет влиять на театр боевых действий, или воплощать свои планы в определенной части морской акватории. Крым - это своеобразный ключик, который может стать "консервным ключом" для российской "империи".