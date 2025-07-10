Также в издании раскрыли примерные потери сторон конфликта.

Даже при более быстром темпе продвижения, который прослеживается за последние 30 дней, оккупантам нужно 89 лет, чтобы завоевать всю Украину. Для захвата частей четырех регионов, которые под контролем Украины, россиянам понадобилось бы время до февраля 2029 года. Об этом пишет The Economist.

"Однако Путин, кажется, не отчаялся. Его вооруженные силы ежемесячно набирают на 10 000-15 000 военных больше, чем украинские, заманивая россиян щедрыми подписными бонусами и зарплатами, а не полагаясь на призыв, который сейчас вызывает беспорядки в Украине", - говорится в материале.

Отмечается, что для отслеживания войны в Украине журналисты The Economist используют данные из программы NASA, которая изначально была разработана для мониторинга за лесными пожарами.

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В частности благодаря этим данным можно увидеть, что над рекой Днепр в Херсонской области продолжаются интенсивные бои.

"В значительной степени это вызвано ударами российских дронов по сельскохозяйственным угодьям, а не серьезными попытками продвижения вперед. Говорят о российском десантном нападении, но оно еще не произошло", - добавляют в материале.

В свою очередь на севере 50-тысячная армия РФ атакует Сумы. Данные The Economist свидетельствуют об артиллерийском огне и взрывах вдоль северных оборонительных линий города. Украина значительно уступает численностью войск, однако официальные лица уверяют, что фронт держится.

"На северо-востоке Россия наступает на Боровую и Северск - тактические контрольные точки на пути к последним укреплениям Украины на Донбассе. Основные усилия России сосредоточены дальше на юг. Покровск и Константиновка - два важных логистических центра Украины - подвергаются мощным ударам армии Владимира Путина. От того, удержат ли они свои позиции, может зависеть судьба восточного фронта", - подчеркивают в издании.

В материале напомнили, что официальных данных о потерях обеих сторон пока нет, однако ежедневный мониторинг войны The Economist может подсказать приблизительные данные.

"По состоянию на 9 июля наш трекер показывает, что с начала войны потери России составляют от 900 000 до 1,3 млн человек, в том числе около 190 000-350 000 погибших. Это обновляет оценки из других источников, которые на конец июня оценивали общие потери в более 1 млн человек. Наши цифры свидетельствуют, что примерно 31 000 россиян могли погибнуть во время летнего наступления, которое началось 1 мая", - отмечают в издании.

В то же время каталог известных погибших и пропавших без вести с веб-сайта UALosses свидетельствует, что с начала полномасштабного вторжения погибло от 73 000 до 140 000 украинских солдат.

"Рост количества погибших с российской стороны является результатом военных действий на земле. Наши спутниковые данные свидетельствуют, что текущий темп продвижения российских войск является одним из самых быстрых за последние два года (хотя и с очень низкого уровня)", - говорится в материале.

Война в Украине - последние новости

Ранее командир 2-й роты ударных беспилотных авиационных комплексов Евгений Ковтун заявил, что россияне очень активизировались на Харьковском направлении. По его словам, оккупанты пытаются прощупать украинскую оборону со всех сторон.

"Россияне прощупывают оборону по флангам и непосредственно на линии соприкосновения в самом городе Волчанск. Стоит задача перед подразделениями - остановить врага, не дать ему дестабилизировать ситуацию, а также не допустить его продвижений на этой территории", - рассказал защитник.

В то же время в DeepState рассказали о продвижении РФ в Донецкой области. По словам аналитиков, противник продвинулся в районе Зеленой Долины. Такое продвижение не было внезапным и произошло не сразу, это был результат "постоянного давления и потерь от этого".

"Они лезут по полям и посадкам, будучи готовым потратить на преодоление короткого расстояния даже полдня. Также здесь слышали о "плащах-невидимках", под которыми они прячутся в момент продвижений. [Россияне] активно работают FPV-дронами по позициям, перемещениях к ним, а также больше всего сосредоточены на логистике, что очень усложняет содержание обороны", - отметили в DeepState.

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