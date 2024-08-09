Сейчас известно о двух погибших и 17 раненых.

Россияне нанесли террористический удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором, как правило, есть много посетителей.

Обновлено 12.50. По последней информации, в результате атаки по городу есть погибшие и почти два десятка пострадавших.

"2 погибших и 17 раненых - такова оперативная информация об ударе по Константиновке по состоянию на 12:40", - сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

Сначала он сообщал, что в результате обстрела по меньшей мере 7 человек ранены.

"Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметил Филашкин.

Он добавил, что окончательные последствия обстрела устанавливаются. На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы.

В свою очередь Telegram-канал "Донбасс оперативный" пишет, что было прямое попадание в магазин "Экомаркет", из-за чего возник пожар. Отмечается, что информация о пострадавших выясняется.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на этот террор.

"Удар по супермаркету в Константиновке - очередной террор россиян. Война с гражданскими - это все, что они умеют. Россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает", - написал в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Обстрелы Донетчины - что известно

Как сообщал УНИАН, гражданское население Донетчины страдает от многочисленных ударов российских оккупантов по гражданским объектам. В частности, 8 июля в Донецкой области во время утренней атаки российские оккупанты убили трех человек. Было попадание в предприятие в Покровске. Именно на его территории погибли трое мужчин.

12 июля Филашкин сообщил, что российские войска в очередной раз обстреляли территорию области, в результате чего пять человек погибли и почти 20 получили ранения. В частности, в Мирнограде было два попадания: возле административного здания и возле остановки общественного транспорта. Кроме того, под обстрел попала Константиновка. Там россияне попали по территории предприятия, в результате чего 2 человека погибли и еще 3 ранены. Также россияне сбросили авиабомбу на частный сектор Лимана, в результате чего четыре человека получили ранения. Были повреждены дома и уничтожены автомобили.

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