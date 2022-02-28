Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00.
Об этом сообщают в КГГА.
В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуски нового образца военного коменданта города Киева.
Пропуска, выданные до этого, отменяются.
При этом в КГГА отметили, что пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено!
Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника.
Во время комендантского часа выйти из дома можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы пройти в ближайшее укрытие.