Передвижение по городу необходимо ограничить в целях безопасности.

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00.

Об этом сообщают в КГГА.

В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуски нового образца военного коменданта города Киева.

Пропуска, выданные до этого, отменяются.

При этом в КГГА отметили, что пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено!

Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника.

Во время комендантского часа выйти из дома можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы пройти в ближайшее укрытие.