Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать снова, отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уверен, что развязанная Россией война против Украины точно не продлится годами.

Свое мнение по этом поводу он высказал в интервью LB.ua.

"Я очень осторожно, вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не года-года", – заявил он. Видео дня

По словам Данилова, Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать снова.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил уверенность, что ВСУ смогут до конца 2022 года отбросить россиян за линию разграничения, которая была до 23 февраля. А в следующем году оккупированный Россией Крым вернется под контроль Украины.

До этого ранее Ходжес заявлял, что армия РФ несколько недель назад достигла кульминации в войне с Украиной: логистика оккупантов становится все более ненадежной, солдаты не особо хотят воевать.

По самому пессимистичному сценарию война в Украине может закончиться летом следующего года. Однако стоит рассматривать и более оптимистичные варианты, отмечал военный эксперт Олег Жданов.

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