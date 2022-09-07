Логистика противника в Украине становится все более и более ненадежной, отметил экс-командующий войсками США в Европе.

Армия Российской Федерации несколько недель назад достигла кульминации в войне с Украиной.

Кульминация достигнута, поскольку логистика оккупантов становится все более ненадежной, солдаты не особо хотят воевать и нет согласия среди командования, рассказал бывший командующий войсками США в Европе - американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью НВ.

Собеседник объяснил, что термин кульминация впервые был описан еще в XIX веке прусским военным теоретиком Карлом фон Клаузевицем как точка, в которой атакующая сторона теряет возможность идти в атаку, в частности, из-за недостатка ресурсов, потерь, падения боевого духа.

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"…На мой взгляд, россияне достигли кульминации несколько недель назад. Из-за того, что их логистика становится все более и более ненадежной, командующие армией разсогласованы и теряют боевой дух, а солдаты не имеют особого желания воевать…", - сказал генерал.

Экс-командующий войсками Штатов в Европе подчеркнул, что защитники Украины "очень и очень профессиональны".

Напомним, российские оккупационные войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор противнику и в конце августа пошли в контрнаступление на юге.

По состоянию на 6 сентября на украинской земле ликвидированы около 50 150 врагов.

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