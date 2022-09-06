Однако эксперт не считает такой сценарий слишком реалистичным.

По самому пессимистичному сценарию война в Украине может закончиться летом следующего года. Однако стоит рассматривать и более оптимистичные варианты.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы украинцев.

Один из зрителей спросил Жданова, когда закончится война. Эксперт признался, что это довольно трудный вопрос.

"Скажу так: по самым пессимистичным оценкам, которые можно дать на сегодня, это лето следующего года. Почему? Потому что оружие идет очень медленно. Сегодня мы проводим некоторые контрнаступательные действия, но не можем начать большое контрнаступление, поскольку не хватает вооружения. То, что нам поставляют, это не те объемы, которые нужны для создания новой армии, которая провела бы контрнаступальну операцию и выбить противника к границам 1991 года", - заявил Жданов.

Эксперт напомнил, что аналитики ISW прогнозируют освобождение Херсонщины даже не за несколько недель, а за несколько месяцев.

Жданов добавил, что для украинской армии было бы прекрасно начать масштабное контрнаступление на оперативных направлениях к зиме. По его убеждению, если лендлиз заработает с 1 октября, в начале ноября Генштаб сформирует комплекты бригад для контрнаступления.

Однако есть и более оптимистичные прогнозы относительно сроков окончания войны. По среднему прогнозу Украина быстро получит оружие, а российская оборона окажется не такой сильной, как сейчас представляется.

"Ну, и прогноз счастья - я его так назвал, но считаю, конечно, самым нереальным на сегодня. Прогноз счастья - это если с Путиным что-то случится и в РФ произойдет смена политического режима. Тогда есть шанс, что война закончится за считанные дни. Армия будет деморализована, новое руководство может отдать приказ о выводе войск. Точнее на прекращение огня, но мы будет гнать их к границам. Поэтому я говорю, что это прогноз счастья", - сказал Жданов.

В то же время Жданов подчеркнул, что склонен верить двум своим прогнозам относительно окончания войны: оптимистический - начало весны 2023 года, пессимистический - лето 2023 года.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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