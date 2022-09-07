Бен Ходжес акцентировал внимание на необходимости всячески поддерживать Украину.

Украина сможет до конца 2022 года отбросить россиян за линию разграничения, которая была до 23 февраля. Это удастся при одном условии – если все необходимое для этого будет обеспечено.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью 24 каналу.

Он уверен, что при таком раскладе оккупированный Россией Крым будет под украинским контролем уже в следующем году.

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"Я уверен, что у россиян нет воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то заставить воевать в составе жалкой российской армии. Ибо люди не хотят становиться ее частью. Все это подсказывает, что россияне уязвимы и истощены", – заявил он.

Ходжес добавил, что россияне "посыпятся", если будут сохранены единство и всяческая поддержка Украины:

"Я чувствую, что в следующие несколько недель нас ждут тяжелые бои, и потенциально, что российские войска посыпятся. Я не вижу, как они могут улучшить свое положение в ближайшее время. Однако мы должны предоставить Украине все необходимое".

Напомним, ранее Ходжес заявил, что армия РФ несколько недель назад достигла кульминации в войне с Украиной: логистика оккупантов становится все более ненадежной, солдаты не особо хотят воевать.

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