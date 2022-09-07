Подписание документа о готовности участия в так называемой "специальной военной операции" является основным требованием.

Командование Военно-морского флота РФ не может найти людей для формирования экипажа большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко".

Об этом в Telegram сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По его информации, основным требованием является подписание документа о готовности участия в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

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"Командование флота утверждает, что это лишь формальность, но учитывая массовое привлечение моряков к боевым действиям в качестве пехоты, люди боятся подписывать такие документы", – рассказал Цымбалюк.

Журналист также отметил, что сам корабль был спущен на воду еще в 1992 году, однако с 2014 года находится на модернизации в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск):

"До конца 2022 года корабль планировали передать в состав флота, но на данный момент ряд работ все еще не выполнен".

Ранее сообщалось, что Россия вывезла большую часть штаба Черноморского флота из оккупированного Севастополя после "инцидента" с попаданием китайского беспилотника в крышу штаба флота.

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