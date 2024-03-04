По словам адвоката, в украинском законодательстве не прописано, когда именно нужно подавать документы об отсрочке в ТЦК.

В Украине всеобщая мобилизация продолжается уже в течение двух лет, однако до сих пор продолжаются дискуссии, когда стоит подавать документы на отсрочку в ТЦК - до прохождения военно-врачебной комиссии или после. На этот вопрос ответил адвокат Владимир Крекотня.

По словам адвоката, во время проведения всеобщей мобилизации между призывниками и ТЦК происходят недоразумения относительно того, когда именно необходимо подавать документы, подтверждающие право на отсрочку. Военнообязанные обычно хотят подавать документы до прохождения ВВК, в то же время в ТЦК настаивают на том, чтобы подавать их после.

Крекотня отметил, что в действующем законодательстве не говорится о том, что нужно подавать документы после прохождения ВВК, ведь там нет такой последовательности.

"У нас нет такой нормы, где было бы написано, что сначала должна быть ВВК, а потом - все остальное. Поэтому военнообязанный имеет право подать документы в любой момент, когда посчитает это нужным, а ТЦК обязаны их принять и приобщить к военному делу", - объяснил адвокат.

Для чего вручают первую повестку военнообязанному

Юрист отметил, что первая повестка, которую человек получает в любом месте, является повесткой на уточнение военно-учетных данных.

"Поэтому первая коммуникация с ТЦК - это уточнение данных о семейном и социальном статусе человека, информация о наличии инвалидности, наличие родственника с инвалидностью, трех детей и так далее. И когда ТЦК отказывается принимать эти документы и рассказывает, что сначала ВВК - по сути, ТЦК отказывается выполнять свои обязанности. То есть они не делают то, для чего собственно вызвали человека в ТЦК", - отметил Крекотня.

Также адвокат рассказал, что ВВК является такими же военно-учетными данными, однако они относятся к физическому состоянию человека, поэтому не преобладают над информацией о семейном положении и социальной защите лица.

"Кроме того, нужно понимать еще и то, что если вы проходите ВВК, то самостоятельно создаете риск того, что в ТЦК могут просто отказаться принимать документы, подтверждающие право на отсрочку. Вместо этого они могут попытаться вручить вам повестку на отправку. А потом вы уже будете разбираться с соответствующими последствиями и в том нет ничего хорошего", - сказал юрист.

Он посоветовал сначала подать документы в ТЦК, подтверждающие право на отсрочку, такое обращение должны зафиксировать. После того, как будут рассмотрены и зарегистрированы документы, будут решаться вопросы о прохождении военно-врачебной комиссии.

Мобилизация в Украине - последние новости

Известно, что в Украине вскоре примут новый законопроект о мобилизации, к нему нардепы подали более четырех тысяч правок. По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, есть вероятность того, что законопроект будет принят в конце марта.

Также недавно в Украине провели опрос среди военнообязанных мужчин. Среди тех, кто не имеет брони и не служит в ВСУ, 35% выразили готовность защищать родную страну, если им придет повестка.

В то же время младший лейтенант Национальной гвардии Украины и председатель ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО Сергей Позняк, который потерял конечность на фронте, но продолжает служить, рассказал, нужно ли мобилизовать людей со II-III группой инвалидности.

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