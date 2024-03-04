Глава Минюста не понимает, почему коррупционеров нельзя отправлять на войну.

Мобилизация в Украине продолжается, и в нашу армию стоит отправлять осужденных коррупционеров и людей, которые осуждены за совершение ДТП.

Министр юстиции Денис Малюська во время интервью "РБК-Украина" сказал, что, по его мнению, "коррупционеров… можно совершенно спокойно отправлять воевать". Чиновник подчеркнул, что у любителей неправомерной выгоды довольно своеобразный патриотизм, и "они жадные".

"…У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию… Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо", - заявил глава Минюста.

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По мнению Малюськи, нет также никакой опасности для общества, если на войну также будут отправлены ДТПшники. "...Если кто-то едет на желтый свет и ничего не случилось, ему за это будет максимум штраф. А если кто-то едет на желтый и ему не повезло, едет машина со стороны, врезается и наносит вред другим - получит приговор и судимость. Соответственно, часто разница невелика между тем нарушителем ПДД, кто сидит в тюрьме по приговору суда, и тем, кто не сидит, а ограничился штрафом…", - добавил чиновник.

В центре внимания Украина - мобилизация продолжается, и это стоит знать

Верховная Рада в начале февраля одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации. Потом в документ внесли более чем 4 тысячи правок. Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский полагает, что нардепы могут до конца марта принять законопроект во втором чтении.

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Максим Жорин говорил, что Украина должна мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства, чтобы победить РФ.

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