Среди крупнейших мотиваторов для мобилизации является желание защитить Украину и родных, а также месть врагу. Такие данные опроса исследовательского агентства Info Sapiens по заказу Texty.org.ua по мобилизации.
В целом 35% мужчин среди тех, кто не имеет брони и еще не служит, готовы мобилизоваться, когда поступит повестка. Из них 15,8% - полностью готовы, а 19% - скорее готовы. При этом 29,8% опрошенных - совсем не готовы, 18,3% - скорее не готовы, а 17,1% - затруднились ответить.
Среди причин почему хотят мобилизоваться: хотят защитить Украину и своих родных (такое утверждение полностью разделяют 32,7%, скорее разделяют 38,3%), хотят мстить и убивать врага (соответственно 27,6 и 37%), готовы служить, если поступит повестка (15,9 и 34,6). Их утомила будничная жизнь (13,3 и 20,4), привлекает высокая зарплата и стабильность доходов (8,9 и 24,1).
Среди причин, которые могут отталкивать людей от мобилизации, кроме очевидной необходимости рисковать своей жизнью и здоровьем и неопределенности сроков службы также называют недостаточное материальное обеспечение, отсутствие надлежащего обучения и вероятность попасть к "плохому" командиру. При этом вероятность попасть к "плохому" командиру пугает больше, чем плен. Страх ненадлежащего обучения даже больше, чем страх попасть к "плохому" командиру.
Мобилизация в Украине - детали
Сейчас в Верховной Раде Украины готовится ко второму чтению законопроект о мобилизации. К нему поступило более 4 тысяч поправок, рассмотрение которых начал Комитет Верховной Рады страны по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Многие из этих правок дублируются. Комитет не поддержал норму о блокировании счетов и ограничении выезда людей за границу.
Также не пришли к согласию по вопросу ограничения консульских услуг для украинцев за рубежом. Этот вопрос также будет дискутироваться в будущем.
Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отмечает, что на второе чтение в сессионный зал Верховной Рады законопроект о мобилизации может быть вынесен уже в марте. Однако здесь возникает главный вопрос - как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели.