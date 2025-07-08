Эксперт ожидает в августе падения мировых цен на нефть - соответственно, возможно удешевление стоимости топлива.

Цены на бензин и дизельное топливо до конца месяца вырастут на 1-2 гривни из-за увеличения цен на нефть, роста курса евро и подорожания газойля, написал на странице в Facebook основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Он напомнил, что акцизы в Украине исчисляются в евро и, соответственно, увеличение курса евро к гривне напрямую влияет на цены.

"Что в сухом остатке? Пристегиваем ремни, снова взлетаем. Пока не сильно, но на фоне того, что ждали снижения цен, уже неприятно. 1-2 гривни в опте отразится на рознице аналогичным образом уже к концу месяца", - отметил эксперт.

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Среди причин роста мировых цен на нефть Леушкин называет информацию о подготовке Ирана к минированию Ормузского пролива.

"Иран, конечно, ужас наводит со своими кораблями с минами в заливе. Поддерживает напряженность таким образом. Тут еще и атипичное поведение рынка накладывается, какая-то разрядка в голове Трампа, пока что никого не кошмарит активно. Вот, нефть и показывает небольшой рост", - отметил эксперт.

Что касается подорожания газойля, то, по его словам, на это влияет очередной пакет санкций ЕС (президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что новый пакет санкционного блока будет предусматривать эмбарго на российскую нефть, которая была переработана в третьих странах).

"Европейцы сами решили на более дорогую по логистике нефть переходить, теперь пришло время и нам привыкать", - пояснил Леушкин, прогнозируя в августе падение цен на нефть.

Цены на бензин - последние новости

Цены на топливо в Украине выросли с началом ирано-израильской войны. После ее завершения и снижения цен на нефть ожидалось постепенное удешевление стоимости топлива на АЗС. Однако нефть начала дорожать. Кроме этого, выросла стоимость газойля, которая влияет на стоимость дизельного топлива.

По прогнозам НБУ, темпы роста цен на топливо в Украине могут ускориться в текущем году до более 13%. Замедлить рост может снижение мировых цен на нефть.

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