Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 8 июля, подорожал на 7 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на прежнем уровне и составляет 49,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 8 июля, также не изменился и составляет 49,51 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 8 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,03 грн, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,45 грн/евро, а курс продажи - 49,27 грн/евро.

При этом стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника составляет 108 322 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 525 570 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: