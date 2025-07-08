'Лига Смеха' возвращается на ТЕТ в любимом формате фестиваля

Самый масштабный юмористический проект страны празднует свой юбилей.

Все, за что зрители так любили "Лигу Смеха" на протяжении 10 лет, возвращается на телеканал ТЕТ. Самый масштабный юмористический проект страны празднует свой юбилей и впервые за три года возобновляет классический формат фестиваля. Опытные игроки и новички со всей страны будут соревноваться за место в сезоне, а звездные тренеры будут выбирать команды, бок о бок с которыми пройдут через ожесточенные юмористические батлы.

Ведущим юбилейного сезона стал Гарик Бирча - актер, комик, младший лейтенант 210-го отдельного штурмового полка. Каждый раз к нему будет присоединяться соведущий, и в первом эфире им будет Виктор Розовый - комик и военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Гарик Бирча убежден, что сегодня юмор является маркером нашей несокрушимости и имеет важный терапевтический эффект военных.

"Мои собратья неоднократно были на "Лиге Смеха". Это очень важный момент для восстановления и реабилитации. Если человек возвращается на восстановление, надо уметь переключаться. "Лига Смеха" и юмор очень помогают в этом", - подчеркнул ведущий Гарик Бирча.

В почетных тренерских креслах юбилейного сезона "Лига Смеха. 10 лет" любимые звезды - Маша Ефросинина, Оля Полякова, Юрий Ткач, Евгений Кошевой, Иван Люленов, а также Бампер и Сус, которые разделят одно кресло на двоих. Как и в спецпроектах "Волонтерского десанта", в юбилейном сезоне остается благотворительная составляющая. Первую волну помощи проект уже передал подразделению, где проходит службу тренер-чемпион Игорь Ласточкин.

Уже скоро "Лига Смеха. 10 лет" будет открывать новые таланты на телеканале ТЕТ. Юбилейный сезон о юморе, который объединяет, о смехе, который держит. Это проект не просто развлекает, а заряжает поддержкой в самые сложные времена.

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