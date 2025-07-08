Роттердам начал резервировать места для судов с грузами НАТО и планировать военные учения.

Крупнейший порт Европы Роттердам готовится к возможной войне с Россией, резервируя места для судов с военными грузами и планируя, куда перенаправить грузы в случае начала конфликта.

Как рассказал Financial Times исполнительный директор управления порта Роттердама Будевейн Симонс, порт координирует с соседним Антверпеном действия на случай прибытия британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.

Ранее в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что порт Роттердам должен будет предоставить место для обработки судов, перевозящих военные грузы, по просьбе НАТО. Симонс сказал, что одно или несколько судов будут пришвартовываться у причала на несколько недель, четыре или пять раз в год. Кроме того, несколько раз в год будут проводиться военные учения.

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Протяженность порта Роттердам составляет 42 км. Ежегодно он обрабатывает около 436 млн тонн грузов, принимая 28 000 судов по морю и 91 000 судов по реке из Германии и внутренних районов Европы. Порт уже имел опыт работы с вооружениями, в частности, во время войны в Персидском заливе в 2003 году, но даже в разгар холодной войны у него не было для них специальной пристани.

При этом соседний Антверпен регулярно получает поставки для американских войск, дислоцированных в Европе. Он обрабатывает 240 млн тонн грузов в год, что делает его вторым по величине портом в ЕС.

Симмонс также призвал европейские страны создавать запасы ажных товаров, как они делают с нефтью.

"Мы должны поступить так же с такими материалами, как медь, литий, графит и рядом других важных сырьевых материалов", — сказал он, добавив, что для таких запасов подходят районы вокруг портов, которые имеют хорошие распределительные сети.

НАТО готовится к войне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия через 5-7 лет может напасть на Эстонию. При этом он подчеркнул, что альянс "имеет все планы на этот случай".

Также Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Россия может стать прямой угрозой для НАТО в течение пяти лет.

Также Politico писало, что приграничные страны Европы готовят свои больницы к войне с Россией.

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