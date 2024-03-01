Голосование возможно даже несмотря на огромное количество поданных поправок.

Народные депутаты предложили более 4 тысяч поправок к законопроекту о мобилизации. Несмотря на это, есть все шансы принять законопроект уже до конца марта.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

По его словам, ориентировочно 4 марта секретариат ВРУ должен уже подготовить сравнительную таблицу к законопроекту о мобилизации. К постатейному обсуждению и учету или отклонению этих поправок вместе с теми, кто их подавал, могут приступить 5-6 марта.

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"Оптимистично - что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистично - до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта мы имеем все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении", - добавил Вениславский.

Закон о мобилизации в Украине - последние новости

Кабмин в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года, правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 народных депутата. Теперь профильный Комитет должен разобраться с поправками к документу.

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