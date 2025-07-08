Сегодня по всей Украине еще будет высокая температура.

В Украине продолжается жара. Со среды температура немного снизится, но не по всей стране, а лишь на западе страны. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Наталки Диденко.

"Жара 9-го июля ослабнет в западных областях Украины", - сообщила она.

Сегодня же, по ее данным, столбики термометров покажут +30°...+33°, а местами на юге и в центре +34°...+36°.

Видео дня

Погода в Киеве

В Киеве сегодня также будет жарко, +31...+33 градуса.

"Облегчение от жары может принести уже вечером во вторник дождь с грозой", - порадовала Наталка Диденко.

Она предупредила, что иногда дождь за считанные минуты может перейти в сильный ливень со шквалом.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине ожидается метеопротивостояние: восток, центр и юг будут оставаться в жарком и сухом воздухе, а запад и часть севера попадут под влияние дождевых фронтов.

Как рассказала синоптик Наталья Птуха, температура в западных, Житомирской и Винницкой областях снизится на 3-5 градусов. Здесь 9 июля прогнозируют +20°...+27°, а на остальной территории жара будет достигать +35°...+39°.

В ближайшие дни возможны грозы, град и шквалы, особенно на западе. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях 8-9 июля вероятны кратковременные дожди.

Над Украиной столкнутся антициклон с востока и атмосферные фронты с запада, поэтому ситуация будет оставаться неустойчивой как минимум до выходных.

Вас также могут заинтересовать новости: