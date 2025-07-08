Штормовые погодные условия вызвали ряд изменений в графиках пассажирских поездов.

В результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии частично остановилось движение тамошних поездов. Из-за этого ряд рейсов "Укрзализныци" ожидали пересадки украинских пассажиров или же были задержаны из-за влияния таких поездов.

Как сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале, никого не оставили наедине с непогодой и "Укрзализныця" дождалась украинских пассажиров в Чопе.

"Есть серьезные задержки, а с ними и вынужденные изменения в ваших планах, из-за чего нам действительно жаль. Сейчас наш контакт-центр раздает бонусные "обнимашки" за все существенные опоздания, а диспетчеры и собственно локомотивные бригады делают все, чтобы наверстать время", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 10:50 задерживаются следующие поезда:

№749/750 Вена - Киев (+8:20);

№27/28 Чоп - Киев (+7:25);

№749/750 Киев - Вена (+4:25);

№81/82 Чоп - Киев (+2:06);

№9/10 Будапешт - Киев (+1:14);

№95/96 Рахов - Киев (+0:41)

Отметим, что штормовые погодные условия на Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии вызвали ряд изменений в графиках пассажирских поездов этой ночью.

Укрзализныця - последние новости

7 июля компания предупредила о задержке ряда поездов из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области. Тогда по состоянию на утро задерживалось 12 поездов, время задержки составляло от 20 минут до более трех часов.

УЗ с 11 июля назначает новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника.

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