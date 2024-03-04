Воин считает норму о повторном медосмотре для определения годности к службе в законопроекте целесообразной.

Продолжается мобилизация в Украине. Военный, который потерял конечность на войне и продолжает службу, высказался о мобилизации людей со II-III группой инвалидности.

Своим мнением в эфире канала "Киев24" поделился младший лейтенант Национальной гвардии Украины и председатель ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО Сергей Позняк, говоря о положении в законопроекте по мобилизации, которое может обязать тех мужчин, которые получили инвалидность II или III группы после начала полномасштабной войны, пройти повторный медосмотр. Также это касается мужчин призывного возраста, которые получили статус ограниченно пригодных.

Позняк отметил, что сейчас продолжает быть действующим военнослужащим, имея ранение, в результате которого отсутствует левая нижняя конечность. Официально группу инвалидности он еще не имеет.

Видео дня

"Но я служу, езжу на боевое слаживание. Пока я прохожу ВВК. Поэтому я считаю такую норму целесообразной. Сейчас у нас мобилизационный потенциал немного упал, поэтому нам надо это подтягивать. Надо пересмотреть всех, кто имеет II-III группы на предмет возможности их использования в армии", - сказал военный.

Он отметил, что военная служба не всегда связана с непосредственным участием в боевых действиях. "Есть штабная работа, есть фортификационная работа, есть обучение, инструкторская работа. То есть в принципе, в нашей ситуации эта норма оправдана", - заявил Позняк. Более того, по его словам, многие люди с инвалидностью имеют желание продолжать служить в армии.

В центре внимания мобилизация - Украина это должна знать

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла предоставленный Кабмином министров проект закона о мобилизации. Ко второму чтению будут вноситься поправки. Позже стало известно, что к законопроекту подано более 4 тысяч поправок.

Народные избранники могут окончательно принять документ до конца текущего месяца. По словам главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, справедливые мобилизационные меры - это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы.

Сегодня The Washington Post опубликовал материал, в котором отмечает, что вопрос, как пополнить ряды украинской армии, стал для президента Украины Владимира Зеленского серьезным вызовом. Отмечается, что вопрос привел к большим разногласиям в украинском парламенте и обществе, поскольку мобилизационная стратегия посеяла панику среди военнообязанных. Мужчины призывного возраста опасаются, что их отправят в плохо оснащенное подразделение или бригаду, где они погибнут.

Как известно, Силам обороны на передовой пока не хватает оружия и боеприпасов из-за невыполненных Западом обещаний по соответствующим оборонным поставкам. Но страны-партнеры обещают исправить ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: