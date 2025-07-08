В ближайшие дни в столице еще побудет 30-градусная жара.

Несколько дней в Киеве еще продлится 30-градусная жара, а затем температура снизится до более комфортной. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"8-12 июля на Киевщине и в Киеве прогнозируем по-летнему теплые ночи и жаркие дни", - говорят синоптики.

По их данным, в течение этой недели настоящую жару будет вызывать раскаленный воздух тропического происхождения из южных широт.

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Так, 8-10 июля ночью температура будет опускаться до +18°...+23°, а днем будет прогреваться до жарких +29°...+34°.

Ближе к выходным ситуация изменится.

"11-12 июля ночью рассчитываем на +13°...+18°, а днем жара ослабнет до +24°...+29°", - говорят в Укргидрометцентре.

Ночью 8 и 9 июля осадков не ожидается, днем местами будут проходить кратковременные дожди, местами с грозами.

"В дальнейшем вероятность таких нужных сейчас летних дождей несколько увеличится", - резюмировали синоптики.

Когда и где в Украине ослабнет жара - прогноз

Синоптик Наталья Диденко говорит, что уже сегодня вечером после дождя с грозой в Киеве может стать свежее.

В то же время, по ее данным, с 9 июля жара ослабнет в западных областях Украины.

Сегодня же столбики термометров в Украине покажут +30°...+33°, а местами на юге и в центре +34°...+36°.

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