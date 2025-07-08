Среди новых электромобилей самым популярным стал BYD Song Plus EV.

В первом полугодии 2025-го отечественный автопарк пополнили 31 753 электромобиля (BEV) - это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит профильный портал "УкрАвтопром".

Основная масса приобретенных электрических авто - это легковушки (30 763 единицы). Далее следуют коммерческие автомобили (987) и электробусы (3). Доля новой техники в регистрациях BEV составила 18%.

Самые популярные новые электромобили:

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BYD Song Plus EV - 967 единиц;

Volkswagen ID.Unyx - 830;

Honda eNS1 - 441;

Zeekr 7X - 402;

Zeekr 001 - 366.

Самые популярные впервые зарегистрированные подержанные электромобили:

Tesla Model Y - 2968 единиц;

Nissan Leaf - 2853;

Tesla Model 3 - 2670;

Kia Niro EV - 1664;

Hyundai Kona Electric - 1496.

Какой электромобиль выбрать - советы специалистов

Недавно были названы лучшие электромобили для начинающих водителей, которые могут обеспечить беззаботное вождение. Тому, кто хочет избежать лишних сложностей, эксперты советуют обратить внимание на Nissan Leaf, Kia EV6, Hyundai Ioniq 6, Tesla Model 3 и BMW i4.

А еще ранее специалисты посоветовали десятку подержанных электромобилей, имеющих бюджетные ценники. Особое внимание они уделили Chevrolet Spark EV 1LT, поскольку эта модель оказалась самой дешевой в списке.

Автомобиль имеет и другие преимущества. По словам специалистов, он может похвастаться компактностью, а также хорошим интерьером, где есть все необходимое. Среди других моделей списка - Toyota RAV4 EV, Ford Focus Electric и Nissan Leaf S.

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