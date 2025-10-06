По словам эксперта, в распоряжении Китая достаточно передовые технологии.

Россияне покупают спутниковые снимки Украины у китайских компаний. Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный аналитик Иван Ступак в эфире "КИЇВ24".

"Для понимания - базовая цена, которая фигурирует, для одного квадратного метра территорий составляет около 20 долларов. Сейчас говорят, что некоторые китайские компании имеют заказ от россиян на 30 миллионов долларов на фотографирование украинской территории", - поделился он.

Ступак отметил, что у России есть свои спутники на орбите, которые могут делать снимки Украины. Тем не менее он напомнил, что во время штурма Бахмута российскими войсками в 2023 году ЧВК "Вагнер" купила у китайских компаний спутниковые снимки территорий Украины, которые интересовали врага.

Эксперт подчеркнул, что в распоряжении Китая достаточно передовые технологии, которые позволяют делать качественные спутниковые снимки Украины. По его словам, качества этих снимков достаточно, чтобы россияне могли проанализировать их.

В Кремле отрицают, что Китай предоставляет России разведданные

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на появление в СМИ информации о том, что Китай предоставляет России разведывательные данные. Он воздержался от прямого ответа, но заявил, что у Москвы якобы достаточно собственных возможностей для выполнения всех задач в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал, Милитарный, ссылаясь на данные мониторингового сервиса Heavens Above, китайские спутники синхронно летели над Львовской областью во время российской атаки 5 октября. В течение ночи и утра над регионом было зафиксировано девять пролетов спутников серии Yaogan 33 - Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04.

