Участница нового сезона романтического реалити "Холостяк" Анастасия Половинкина поделилась с подписчиками печальными новостями, о которых узнала всего за один день.

Девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте, что утром ей сообщили о новом "прилете" в дом ее крестной, которая живет Харькове. Вследствие очередной российской террористической атаки здание осталось без окон. Днем Анастасия узнала о тяжелой болезни близкого человека, а уже ночью возле ее квартиры появились правоохранители:

"Ночью, когда я засыпаю без света, в квартиру приходит полиция, потому что подозревает соседа в умышленном убийстве и ищет, где он скрывается".

Как известно, 30-летняя Анастасия Половинкина работает менеджером по работе с разработчиками в Агентстве регионального развития Киевской области. Накануне шестого выпуска "холостяк" Тарас Цымбалюк опубликовал фотографии с девушкой, спровоцировав множество предположений среди своих подписчиков.

