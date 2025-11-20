Этот день будет удачным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 21 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака. Стоит больше доверять любимому человеку и не держать от него секретов. Также следует проявить настойчивость на работе.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен - Карта "Сила"

Вы почувствуете внутреннюю выдержку, которая поможет мягко, но уверенно влиять на ситуации. Ваше спокойствие окажется сильнее любого хаоса вокруг. На работе вы сможете решить вопрос, который требовал особого внимания. В отношениях важным станет искренний диалог. Проговорите все спорные моменты.

Телец - Карта "Девятка Пентаклей"

Пятница подарит ощущение стабильности и гордости за собственные достижения. Вы сможете порадоваться результатам того, над чем работали в последнее время. В профессиональной сфере возможны комплименты или признание. В отношениях будет спокойствие и взаимопонимание. День также будет благоприятным для покупок или заботы о себе.

Близнецы - Карта "Король Мечей"

У Близнецов все лишние эмоции отойдут на второй план. Вы будете четкими и логичными в своих действиях. Это благоприятный день для сложных решений или важных переговоров. В отношениях стоит говорить честно. Однако избегайте резких формулировок, ведь ваш партнер/партнерша могут обидеться.

Рак - Карта "Восьмерка Кубков"

Вы поймете, что некоторые эмоциональные связи или привычки уже не приносят пользы. В работе захочется дистанцироваться от мелких стрессов и взять паузу. В отношениях может возникнуть желание уединиться. Объясните второй половинке ситуацию и побудьте некоторое время в тишине. Со временем все наладится.

Лев - Карта "Шестерка Жезлов"

Львы окажутся в центре внимания. Вы наконец-то получите одобрение, которого давно ждали. Руководство высоко оценит ваш профессионализм. В отношениях вы будете чувствовать себя увереннее и способными вдохновлять партнера/партнершу. Стоит использовать эту волну для реализации небольших, но важных планов.

Дева - Карта "Пятерка Пентаклей"

Пятница может принести легкую усталость. Однако стоит ценить себя и не переживать по пустякам. По возможности, попробуйте делегировать дела коллегам. В отношениях важно не бояться просить о поддержке. К вечеру эмоциональное состояние стабилизируется, если вы позволите себе отдохнуть.

Весы - Карта "Туз Кубков"

День откроет перед вами новые возможности и приятные переживания. Важно не пропустить подсказки судьбы и действовать быстро. В отношениях вероятны изменения, но они будут к лучшему. А вот одиноким Весам карты предсказывают неожиданное романтическое знакомство. Будьте открытыми к общению.

Скорпион - Карта "Десятка Жезлов"

Вам придется взять на себя больше, чем хотелось бы. Однако ближе к обеду все дела удастся уладить. День научит ценить баланс и не бояться просить о помощи. В отношениях важно говорить о том, что не устраивает. Любимый человек и вы сами будете готовы к изменениям.

Стрелец - Карта "Двойка Пентаклей"

Стрельцам придется балансировать между несколькими делами. Вы успешно совместите то, что кажется несовместимым. В работе ждите неожиданного поворота. В отношениях стоит сохранять легкость. Вам захочется удивить свою вторую половинку.

Козерог - Карта "Четверка Мечей"

Вам стоит сбавить темп и восстановить силы. Козероги могут почувствовать, что тело и разум просят покоя. В работе лучше не начинать крупных проектов. Сейчас у вас может не хватить сил для их реализации. В отношениях устройте теплый вечер без спешки.

Водолей - Карта "Королева Кубков"

Водолеи будут особенно чувствительными и внимательными к эмоциям других. Предлагайте свою помощь, если видите, что она нужна окружающим. В работе интуиция подскажет правильное направление. В отношениях вы сможете создать атмосферу заботы и нежности. Не прячьте своих чувств.

Рыбы - Карта "Башня"

Пятница может принести неожиданное событие, которое изменит ваши планы. Не беспокойтесь, ведь оно не будет негативным. В работе возможно переосмысление подходов или смена приоритетов. В отношениях важно говорить честно, потому что есть вероятность раскрытия тайн. Больше доверяйте любимому человеку.

